男神廚房｜周柏豪在家被禁入廚房　節目騷廚藝：原來自己唔係咁差

周柏豪昨日（28/10）為新節目《男神廚房》拍攝錄影，節目上他還一展個人「精湛」的廚藝，令多位試食的女嘉賓都精神為之一振。



周柏豪接受《香港01》訪問時說：「我以為今日上嚟只係煮嘢，原來仲要學點樣同女士溝通。」「男神」與女人相處應該沒什麼壓力？他反言在家中他的身份就只是一個丈夫和爸爸：「唔係㗎！夜媽媽嘅時候冇情講㗎，做嘢做到好夜嘅時候真係要飾演一個小偷角色，返到去連腳步都要好輕，唔係一返嚟就『啪！』：『我返嚟啦！』咁樣，早返就會，好多人出嚟應接，個感覺係好正嘅。」

周柏豪上《男神廚房》做嘉賓。（葉志明攝）

即是在家中地位較小？他回答：「冇嘅，冇呢階級觀念，但係我永遠會覺得佢哋係最重要。」問起他廚藝好不好，他就表示自己的廚藝尚算可以：「起碼都唔會餓死。」但他也表示，自己在家中甚少下廚：「以前喺屋企一話想煮啲嘢，已經會俾屋企人禁止咗：『唔好搞啦，搞一大餐又要洗。』但係今日咁大廚房任我發揮，我又覺得自己原來唔係咁差，放手俾我做都做到。我覺得有一度（廚藝嘅）門，而家我係準備開呢度門。」