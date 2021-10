王浩信周柏豪帶囡囡入迪士尼樂園　吳若希全家連同好姊妹齊入園玩

迪士尼樂園一向很受小朋友歡迎,最近天氣轉涼,不少星爸星媽都趁著放假帶仔女去迪士尼玩。王浩信早前就和囡囡前往迪士尼玩,周柏豪更加在迪士尼買氣球給囡囡,非常溫馨。



王浩信帶囡囡入迪士尼

王浩信日前久違地與囡囡QQ同框合照,只見父女二人一起去到迪士尼,囡囡QQ更加戴上米奇老鼠的頭箍,王浩信亦表示是「Good day to park」。不少網民紛紛表示「很開心看到QQ和daddy一起出鏡玩得開心點啊!注意安全👏👏👏❤️❤️❤️」、「玩得開心啲」。

王浩信父女二人一起去到迪士尼玩。(王浩信ig)

周柏豪買氣球給囡囡

周柏豪上周亦和囡囡去了迪士尼,只見囡囡穿上藍白格仔連身裙,手拿米奇老鼠的大氣球,和爸爸一起在城堡前拍照,周柏豪向囡囡表示「i can show you the world. 🧡🏰」。而不少網民大讚囡囡有一雙大眼睛,非常可愛。

周柏豪和囡囡去了迪士尼,一起在城堡前拍照。(周柏豪ig)

吳若希帶囡囡同朋友去玩

吳若希日前就和老公及囡囡,以及一班好朋友入迪士尼玩,只見吳若希囡囡Giselle長大了許多,擁有一雙長腿,非常可愛。吳若希表示「對於迪士尼,應該沒有女生可以抗拒得了~」,另外亦貼出老公背著囡囡的照片,表示「可以和我最喜歡的人一齊,做什麼事都覺得很開心」,非常溫馨。不少網民都表示如果囝囝都一齊去就好,「想睇細佬扮南瓜入去」。

