少女時代太妍否認買地獲利　韓網友反駁：不如與公司商量後再發文

昨天（28日）韓國女團少女時代太妍被指捲入投資土地詐騙案，其已故父親2019年以她的名義買下一土地後，該土地被揭屬無法開發土地，損失11億韓元（約731萬港元）。太妍昨天亦有親自發文否認買地獲利，但她的說法卻被網民反駁，表示對她感到失望。



32歲少女時代太妍投資土地墜陷阱 慘遭詐騙11億韓元

對於被指有炒地之嫌，太妍昨天在IG親自否認，表示她購買該土地只為與家人建設安樂窩，打造只屬於一家人的地方。而該地土是在家人同意及親眼確認過後買下，希望外界不要有過多猜測及誤會，太妍最後更講到「我瘋了嗎？我要炒地了嗎？」。可是對於太妍的澄清，卻有大批網友表示不認同。網民提出新聞查證了該土地位於荒郊野外，四周都是樹林的環境下幾乎不能居住，質疑單是想與家人有一個安樂窩的話，應該購買居住用途的土地。

太妍昨天被指捲入投資土地詐騙案。（IG/@taeyeon_ss）

太妍發長文否認投機獲利，表示購買土地是與家人自住之用。（IG/@taeyeon_ss）

有網友亦補充土地登記時已寫明「預計會解除限制」，即太妍應該相信土地用途會改變才決定買下，質疑已是明顯的投機獲利行為。報道起初公開後，不少人都覺得太妍是受害者之一，但自她親自發文澄清後，網民都改變立場認為太妍有想投機及得知內線消息之嫌。而且反駁她否認前應該與公司商討對應方法，直斥「還不如不發文…」。

網民指該土地位於荒野，質疑太妍自住的說法。（網上圖片）

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