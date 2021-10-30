東張西望｜盤點節目到訪過的「恐怖屋」　蟑螂真係好小事

《東張西望》早幾日一連數集播出「大角咀婆婆蟑螂屋」，除了直擊婆婆的日常生活之外，更與清潔工一起入屋，目擊到單位內最惡劣情況，節目大膽尺度令人咋舌，因為真的好噁心。

單位內垃圾堆得比人高。（影片截圖）

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《東張西望》並不是第一次探訪蟑螂屋，就在今個月3日的一集，主持林希靈組成義工團，為行動不便的屋主鍾生大掃除，林希靈更幫手做執屋師，杜絕蟑螂。

林希靈落手落腳幫手打掃蟑螂屋。（影片截圖）

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除了清潔之外，《東張西望》也會因為社會事件而上門，就像今個月20日的一集，當時有新聞是3歲男童貪玩爬出窗，在半空吊吊揈，幸好有晾衫架借力，屋內人及時發現抱回屋內。《東張西望》上找採訪男童的公公，發現事發房間滿佈雜物又凌亂，公公解釋男童平時喜歡四圍爬，除了在該窗邊位置，又會梳化上攀爬，公公指將會在事發房間加裝網架，防止意外再次發生。

《東張西望》成功向男童公公採訪。（影片截圖）

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而《東張西望》也有跟進一些投訴事件，今年年頭，大圍顯徑邨顯慶樓有居民投訴，近半年於凌晨時分經常傳來誦經音樂、喃嘸歌和打齋的聲音，有時甚至播到翌日7點，非常恐怖且滋擾。女主持何沛珈（前名何孟珊，Roxanne）於是勇闖涉事單位敲門追查。

Roxanne不斷敲門和提問，但沒人回應。（《東張西望》電視截圖）

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其實《東張西望》近年追訪過不少社會民生事件，幾位女主持因表現出色而獲封為「女神」，亦由此證明佢哋真係唔係得個樣咁簡單。如果講到以身犯險次數最多，利穎怡絕對係冠軍人馬，由「牛頭角神秘女子襲擊街坊」、「屯門高空掟屎老翁」、「對質巴士猥瑣男」到「惡霸鄰居」到「工廈維修爛尾案件」，全部都睇到觀眾一額汗。

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