瘋傳大S將會官宣離婚　汪小菲突刪微博一反常態詭異回應惹揣測

現年45歲的台灣藝人徐熙媛（大S）於今年6月5日突然單方面宣布離婚，她向台灣傳媒表示自己正在辦理離婚手續，與40歲的汪小菲結束10年夫妻關係，消息一度震驚全城。然而汪小菲對於老婆要離婚一事卻表示：「我不知情。」其後大S的奶奶張蘭就直言兒子和媳婦不會離婚，而汪小菲月前已飛抵台灣挽救婚姻，到當地跟大S一家團聚，離婚鬧劇看似暫時告一段落。

大S和汪小菲（《幸福三重奏》劇照）

豈料汪小菲剛剛從台灣返回內地工作之際，日前卻突然被內地網站瘋傳兩人已經離婚的傳聞。有消息指一對圈中夫妻已各行各路，並指夫婦的身份是男方經商，女方是台灣演員，不禁令網民揣測所指的就是汪小菲與大S。消息又指這對已離婚的夫婦稍後會「官宣」，即正式向外界公布已離婚一事。大S媽媽得悉後即時澄清有關傳聞表示：「沒有的事，他們好得很！」然而有網民就發現汪小菲已把早前到台灣接受隔離時在微博分享的隔離生活帖文刪除了，估計他和大S發生了不愉快事件。

有內地記者向汪小菲求證，他以短訊回覆：「哪兒有啊？我甚麼時候確認了？」並發了三個掩面喊的emoji。之後記者再致電追問，他起初是立刻收線，之後再接電話時，只說了一句：「不方便回應！」便匆匆收線，明顯避談，這與往常有問必答，直接回應的作風截然不同，難免令人揣測兩人已離婚傳聞的真確性。

大S與老公汪小菲一同參加2018年真人騷《幸福三重奏》時畫面勁溫馨：

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