Jennie@BLACKPINK疑IG洩密　與年長24年施丹曬恩愛？

韓國女團BLACKPINK成員Jennie是現時最當紅的女偶像之一，不但憑音樂作品受到喜愛，更憑極佳時尚感成為不少女生爭相模仿的對象，一舉一動都相當受到矚目。不過，Jennie人紅自然連私生活都成為外界的焦點，今年初她被爆與BIGBANG隊長GD（G-Dragon權志龍）拍拖而成為全球的娛樂頭條，但因為倆人未有承認亦未有否認令關係顯得更撲朔迷離。然而，近日卻突然爆出Jennie的新緋聞，對象更竟然是比她年長24年的足球名宿？



Jennie的一舉一動都相當受到矚目。（Instagram:@jennierubyjane）

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近日有網民翻出Jennie去年影的一張舊照，並以「Jennie lovestagram戀愛嫌疑」為題發文，引起網民熱烈討論！照片中的Jennie身穿紫色衛衣、紫色運動褲和紫色冷帽，並讓一隻小狗躺在她的腿上影相。而另一名被指與Jennie穿情侶衫影情侶相的竟然是現年49歲的法國足球名宿施丹，他同樣在照片中身穿一件紫色衛衣和紫色運動褲，更巧合的是照片中一樣有一隻小狗，令不少網民都覺得巧合到難以置信：「太巧合了吧」、「笑死我了」、「聽說施丹和Jennie拍拖呢」、「哈哈哈哈哈以為是真的！」。

有網民翻出Jennie去年影的一張舊照，並以「Jennie lovestagram戀愛嫌疑」為題發文。（網上圖片）

施丹樣在照片中身穿一件紫色衛衣和紫色運動褲，更巧合的是照片中一樣有一隻小狗！（網上圖片）

施丹是法國足球名宿。（Getty Images）

韓國網民經常發生偵探翻查Instagram尋找偶像們戀愛的蛛絲馬跡，不過並不是百發百中，有不少都是大家想太多，例如早前BLACKPINK成員Jisoo和韓國足球員孫興慜的烏龍緋聞，就是因網民亂估而起，不過今次純屬網民想搞笑一番，粉絲們應該不會當真。

Jisoo@BLACKPINK、孫興慜再傳緋聞 網民列出三大交往證據

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