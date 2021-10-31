大玩特玩萬聖節｜何依婷得意扮襧豆子　游嘉欣陳嘉桓鬥性感

今晚TVB有《開心大綜藝之暑假玩到盡》幕後班底推出全新遊戲節目《大玩特玩萬聖節》，繼續由林盛斌（Bob）及區永權擔任主持。第二集嘉賓陣容繼續「養眼」，隊長周志康及何廣沛，將分別帶領游嘉欣、林秀怡、黃嘉雯、彭慧中、黃婧靈、羅毓儀、何依婷及陳嘉桓大玩特玩，先後挑戰製作組炮製的「嘩鬼吹波波」、「攪鬼猜枚王」、「鬥快搶乜鬼」及「鬼揞住你吹」四大項目！



是集眾人造型同樣吸睛，何廣沛與同組的何依婷不但同「姓」三分親，更不約而同以《鬼滅》Look亮相，夠晒新鮮感。近日升呢女一的游嘉欣，則以「闇黑貓女」Look現身；雖然所穿服飾較為貼身，但絲毫未見唧肉，身形Keep得不俗；由於游游化了超濃妝，「可辨度」相當低，不是製作組說明也不知道該人是她。在性感度能與游游一較高下的，有陳嘉桓的「紅魔女」造型，火紅色造型配以嘉桓既性感又詭異的表情，簡直殺食！其他值得推介的造型，還有黃嘉雯的超長腿「學生鬼」，以及羅毓儀的可愛「嘩鬼回魂」Look。

何依婷呢個襧豆子有啲含蓄。

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據知四大遊戲中，最令人驚喜的是「鬼揞住你吹」，參與遊戲者需戴著口罩吹蠟燭，只要吹熄一支，便能成功過關救獲人質。讓人意想不到的，是人仔細細的羅毓儀、及身型纖瘦的彭慧中，竟是兩隊的「肺王之王」，二人即使隔著口罩，也能輕鬆將蠟燭吹熄，令負責干擾的敵隊「疲於奔命」；「攪鬼猜枚王」則誕生了「大頭蝦」何依婷、陳嘉桓及黃婧靈，三人絕對為冇記性表表者。是次節目更驚現「劊子手」，事緣在分組遊戲中落敗的玩家需接受「彈額頭」懲罰，有「禽獸怡」之稱的林秀怡每次也拼盡全力彈輸家額頭，其中黃婧靈（波波）被彈後不但額頭通紅，更露出極度痛苦狀，場面值得同情但搞笑！

波波係其中一位「彈指神功」受害者，大家睇吓佢幾傷！

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