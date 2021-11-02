石天細仔證實爸爸不敵癌魔病逝　黃百鳴尊重亡友遺願未搞追思會

新藝城創辦人之一的石天昨日（1日）驚傳離世消息，他的好友黃百鳴接受傳媒訪問時稱未收到消息，但上月他曾與石天聯絡，當時石天正住院，他又指石天曾患癌，最近復發，石天的兩名兒子已回港陪伴老父。黃百鳴今日就指石天細仔Dickson已證實了爸爸石天的死訊，因癌症於今年十月底病逝，享年71歲，遺願是希望可以低調處理身後事，故他的家人並未有張揚消息。而林俊賢昨晚則在微博轉發石天死訊，寫道：「驚悉世界五邑商會石天(劉偉誠)會長離世。天妒英才，哲人早逝。」施南生昨亦透露有收到石天離世的短訊。石天是香港影壇笑匠，曾有「香港差利卓別靈」之稱，曾與麥嘉、黃百鳴、施南生、曾志偉、泰迪羅賓以及徐克組成「新藝城七怪」打造香港電影，屢創經典作品，在影壇發光發熱。

麥嘉、黃百鳴、石天曾創辦新藝城電影公司。(VCG)

黃百鳴對於石天離世深表難過，他表示會尊重故友及其家人的遺願，暫時未有準備追思會以及特輯等，會等待石天家人處理完他的後事才再作安排。黃百鳴續透露他於9月7日與石天的最後短訊對話，當時石天指自己身在醫院，待完成治療後會再約時間跟他飲咖啡，他那時始知對方患有癌症，豈料並未趕及再見對方一面，已是天人永隔。黃百鳴又指他們一眾好友最後一次齊人見面是2017年，因近年疫情而很少見面了。