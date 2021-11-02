石天創立「新藝城奮鬥房」　曾寫下無數經典電影橋段

石天和黃百鳴、麥嘉共同成立了「新藝城」影業公司，後來加入了徐克、泰迪羅賓、曾志偉和施南生，正式宣告了「新藝城奮鬥房」的誕生。（資料圖片）

打造無數經典電影的新藝城影業創辦人之一石天，驚傳因癌症病逝，黃百鳴指石天細仔Dickson證實爸爸石天死訊。石天跟麥嘉及黃百鳴於80年代創立新藝城，於「奮鬥房」中寫下大量經典電影，是港產片輝煌歷史重要推手。

新藝城見證了香港電影輝煌的80年代，泰迪羅賓、黃百鳴、施南生、石天、麥嘉絕對是圈中的大前輩。（黃國立攝）

石天和黃百鳴、麥嘉共同成立了「新藝城」影業公司，後來加入了徐克、泰迪羅賓、曾志偉和施南生，正式宣告了「新藝城奮鬥房」的誕生。新藝城七人小組於1981年至1990年期間在麥嘉於美孚新邨的家中，有一房間稱為「奮鬥房」，不少電影橋段是石天等人在奮鬥房於凌晨時分不眠不休地想出來的。短短幾年內，他們將這個只有七人的小電影公司發展成了80年代香港影壇最有影響力的電影公司之一，像《最佳拍檔》系列、《鬼馬智多星》和《我愛夜來香》等等，接連創造香港電影票房紀錄。

石天是香港影壇重要推手。（資料圖片）

2016年，石天、麥嘉、黃百鳴、泰迪羅賓、施南生等曾到西灣河香港電影資料館，出席「娛樂智多星 ── 新藝城光輝歲月開幕典禮」，大談70年代一起在電影界奮鬥的故事，資料館更借來「文物」，重現當年他們工作的「奮鬥室」，一眾嘉賓大讚非常相似，大表懷念。石天於活動上憶述新藝城公司的前身是叫「奮鬥公司」，規模很小，跟麥嘉、黃百嗚雖然是老闆，但都要身兼數職，連清潔也要親力親為。