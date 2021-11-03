以吾之名︱韓韶禧澄清床戲非被逼　發聲明希望外界停止誤會

Netflix原創劇《以吾之名》自開播後，韓韶禧（韓素希）與安普賢的床戲一直爭議不斷，加上韓韶禧於一訪問中提及床戲原來拍到一半才知道，針對導演的批評已燃燒近兩星期，韓韶禧終於昨天（2日）再一次澄清非被逼。



以吾之名︱韓韶禧爆拍攝中途才知道有床戲 網友斥根本是性騷擾

韓韶禧自公開講到床戲拍到一半才知道後，網友對床戲的批評變得更大，直言中途加入床戲對韓韶禧來說根本是性騷擾。雖然導演和男主角安普賢都解釋過床戲的用意，表示多方亦討論了很久，但都未有平息大眾的不滿。由於爭議已燃燒近兩星期，韓韶禧公司昨天只好再發聲明解釋，表示在《以吾之名》第一次事前準備會議時，已告知韓韶禧「智友」可能會有一場改變心境的床戲，但由於當時戲本未完成，所以未正式決定。

韓韶禧公司發聲明澄清《以吾之名》床戲非被逼。（Spotvnews）

後來劇組覺得床戲能夠爆炸性，帶出女主角心境180度的轉變，在演員的同意下決定加入床戲。公司解釋韓韶禧在訪問所謂的「拍到一半才知道」，是指中間與導演及編劇為了這場床戲苦惱很久後，最後她也同意了拍攝，希望外界停止所有推測與誤會。

韓韶禧與安普賢的床戲自開播後爭議不斷。（Netflix截圖）

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