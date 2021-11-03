換命真相 | 同劉佩玥有多次親熱戲　丘梓謙稱緊張：終於明啲AV

劉佩玥（Moon，飾楊紫山）和丘梓謙（飾劉星）於無綫（TVB）電視劇《換命真相》有多場裸露肉搏戲，最新一集（3日）中，劉佩玥當丘梓謙是性伴侶，兩人在雜物房幽會，蔣家旻（飾歐陽家純）撞破親熱現場，十分搞笑。



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丘梓謙接受《香港01》訪問，談及與Moon的親熱戲，他直言緊張，「Shaun、Moon都有教我。因為Moon之前都有拍過親熱戲，所以佢教我放鬆啲，因為我第一次拍，好緊張，我記得仲有啲手震，個人僵硬咗。因為我哋喺一個好狹窄嘅環境度拍，又係尾場，驚阻住人收工。」

丘梓謙同劉佩玥開玩笑道，終於明拍AV是甚麼感受。（劇集截圖）

他又說道，Moon不斷安慰他不用緊張，「佢同我講，佢第一次拍，錫嘅係Bosco（黃宗澤），仲緊張。」期間兩人更開玩笑指：「我哋仲喺度講笑，話終於明啲AV，真係好難拍㗎！好辛苦。」

蔣家旻撞破兩人親熱現場。（劇集截圖）

今晚兩人在雜物房的親熱戲，丘梓謙坦言拍了6、7個Take，「個地方好窄、好凍，又要做到個效果，所以緊張到笑唔出。」他又指，因為這套劇太趕，趕不及練大隻騷肌，現正密密繼續操肌中。

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