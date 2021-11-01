換命真相 | 鄧佩儀傳頻NG辣㷫張頴康　監製黃偉聲力撐冇不和

無綫（TVB）電視劇《換命真相》現正熱播中，雖然在內地影視網站豆瓣的評分，不及另一套台慶劇《星空下的仁醫》，但首周收視錄得19.1點，比《星空》為高。不少網民都留言三位女角，鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻都頗討喜。



鄧佩儀（Gloria）被指耍大牌，惹起劇組人員眾怒。（劇集截圖）

鄧佩儀（Gloria）首次擔正做女一，便是參演台慶劇，相信壓力不小。近日有報道指出，拍攝期間她難抵壓力，不但表現失準，頻頻NG，開工10多日已激嬲出名脾氣好的張頴康，更因此鬧不和。

報道更指，本來已榮升做女一的她由力捧變投閒置散，至今10個月都未有接劇，被直送入「雪櫃」。除此之外，其他投訴有她難相處，抗拒用公家化妝品等，自此沒再有監製起用她。

Gloria被指拍攝時獨家村，甚至激嬲張頴康。（IG@gloriapuiyeetang）

不過，《換命真相》監製黃偉聲近日接受《香港01》訪問，力撐演員之間氣氛融洽，「想澄清下嗰啲佢哋之間工作態度、同埋咩不和，佢哋之間真係好好，嘻嘻哈哈，完全唔似（有不和），我冇見過。完全唔似出面傳嗰啲！」

他又表示，Gloria和張頴康關係良好，「張頴康點會鬧鄧佩儀？譚俊彥（Shaun）同張頴康都係好好先生，兩個都係人爹哋，佢哋只會幫演員，而唔會同演員有任何唔開心，佢兩個真係好到不得了。」

黃偉聲力撐Gloria冇耍大牌。（IG：@gloriapuiyeetang）

黃偉聲又表示沒有見到Gloria耍大牌：「我每次見到佢凈係見到佢好畀心機。佢係有啲壓力，因為可能係第一次擔咁重戲。我都同佢講：『放鬆，做返自己。』因為佢中文唔係咁叻，有時劇本上Get錯咗、演繹錯咗，但Shaun同張頴康都好耐心咁教佢，好有心機咁同Gloria對戲。所以個氣氛好好，冇見過話咩Gloria發脾氣，好多時候我都喺現場睇住佢哋拍。」他更曾安慰Gloria對負面新聞一笑置之即可。

黃偉聲表示有意邀請Gloria加入下一套戲劇組，惜Gloria要放長假而婉拒。（梁碧玲攝）

至於被指10個多月冇劇拍，被遭雪藏，Gloria受訪時透露，曾有監製開劇準備用她，但自己想放長假回加拿探望家人。黃偉聲回應表示，Gloria的確曾向他表示想放假好耐，他曾有意邀請她參演下一套劇集：「之前都探過Gloria口風，話下套劇有個角色啱佢，不過佢話嗰陣唔喺香港，夾唔到時間。」

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