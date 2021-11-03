星空下的仁醫｜ 何依婷遇意外下半身癱瘓　Inbox狂收慰問信息

《星空下的仁醫》除了四位主角焚爺（鄭嘉穎飾）、Amos（馬國明飾）、以芯（鍾嘉欣飾）及海琪（周家怡飾），一班實習醫生的演出亦相當吸睛，當中尤以飾演善良、勤力且愛心爆棚的Esther的何依婷（Regina）最備受網民歡迎。前晚（1日）劇情講述Esther為了工作，不但休息不足且經常忘記吃飯，連焚爺亦看不過眼伸出援手；昨晚（2日）一集，Esther終捱出禍在後樓梯跌倒，過了良久方獲卓盈（張寶兒飾）救起，但因失救時間太長至下半身癱瘓。得悉噩耗後，Esther攬著家人痛苦爆喊，場面催淚。Esther的實習醫生好友卓盈、家明（林正峰飾）、博仁（林子超飾）及穎萱（黃碧蓮飾）見狀不但感心痛，還為之前一直漠視Esther伸出的友誼之手大感內疚。

Esther終捱出禍在後樓梯跌倒。

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對於Esther的不幸遭遇，網民大表同情，不但大量何依婷名字加爆喊Emoji留言，亦有很多人為其能否繼續擔任外科醫生大為肉緊：「點解會咁架？咁咪冇得再做醫生」、「坐輪椅仲可唔可以做醫生」、「最好人嗰個最慘」、「可以做病理科」、「可以做醫學研究」、「真係好慘，不過我都見過坐輪椅嘅醫生，但應該做唔到外科」。Regina昨晚受訪時笑言收到很多網民Inbox「慰問」，並謂擔心劇集之後會冇晒Esther戲分，Regina笑言：「大家唔使擔心，Esther嘅故事仲未完，記得睇落去！」Regina透露該場喊戲拍攝順利，皆因劇組給予其充分時間培養情緒之餘，「實習醫生」同事亦幫了不少忙：「佢哋知道我有喊戲，埋位前冇同我玩。特別係子超，拍完之後陪我睇Playback，仲畀意見我點樣喊會再靚啲！」Regina又大讚《仁醫》中的小演員乖巧可愛兼健談：「同佢哋開工好開心！」

何依婷表示與小演員合作很開心，還笑言經常與小朋友們傾偈。

劇情另一亮點則落在因手術出現問題而瘋狂嘔吐的BB身上，他與Max（羅子溢飾）的互動不但有愛，且不時向Max流露出帶有求助意識的依靠眼神，令網民嘖嘖稱奇：「點解連BB都識做戲」、「連個BB都好有戲」、「估唔到BB都幾好戲」、「BB望住Max個樣好似求助咁，唔知導演要等幾耐先拍到佢呢個表情」。更有網民突破盲點指劇組定必花了很多心機及時間在相關場口拍攝上。對此，Ben接受電話訪問時坦言該場拍攝分分鐘皆辛苦：「其實呢場戲能夠順利完成拍攝，係要多謝好多人嘅努力，首先係拍攝團隊嘅堅持，佢哋為咗捕捉BB嘅眼神，一等就係幾個鐘。咁點做到呢個眼神呢？就係靠子溢同BB嘅父母喺鏡頭後不斷拎住BB心儀嘅玩具引佢，同埋子溢鏡頭內外都有不斷抱吓BB，用好多時間心機同BB交流，等BB穩定啲。」

子溢喺劇入面要應付大量內心戲。

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