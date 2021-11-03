Britney Spears控訴母親笑裡藏刀：她秘密地毀了我的人生

39歲流行天后Britney Spears，最近終於解除父親對她長達13年的監管。雖然重獲自由，但她對家人多年來所做一切記在心中，發IG控訴母親 Lynne Spears 及前業務經理 Lou Taylor，把媽媽比喻成笑裡藏刀的人，在IG寫道：「世界上最危險的動物，就是微笑什麼都不說的女人。」

39歲流行天后Britney Spears，最近終於解除父親傑米對她長達13年的監管重獲自由。（IG：@britneyspears）

Britney Spears於IG留言：「我今天重獲新生因為我要微笑，所以謝謝你們不再出現在我的生活中並且終於允許我去過我自己的生活。我知道我聽起來有多刻薄嗎？是的，我百分之一千億的知道。世界上最危險的動物，就是微笑什麼都不說的女人。我爸也許在13年前開始監管…但大家不知道的是，我媽才是灌輸他這個想法的人。這些年我永遠都討不回來。她秘密地毀了我的人生…是的，我就是要點名她與Lou Taylor（前業務經理）…所以妳們那種『我不知道發生了什麼事』的態度都可以去死一死！」其後將帖文刪除，再留言表示：「我得以微笑，我今天重生了…謝謝你離開我的生命，讓我能好好過自己的人生！我知道我聽起來有多刻薄嗎？是的我百分之1千億認真。」

Britney Spears發IG控訴母親 Lynne Spears ，把媽媽比喻成笑裡藏刀的人：「世界上最危險的動物，就是微笑什麼都不說的女人。」（IG：@britneyspears）

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Britney Spears為脫父親監護權作供 爆被迫戴子宮環生活猶如性奴