星空下的仁醫｜小演員爆喊戲登微博熱搜　內地網友激讚狂喊擊人心

台慶劇《星空下的仁醫》除了在香港大受歡迎之外，連帶在內地亦受到觀眾喜愛掀起不少話題。有收看劇集的觀眾都知道，劇中有不少情節是同兒童病人有關，而這一些童星的演技純真沒有表演痕跡，讓不少網友大為感動，更在微博掀起「星空下的仁醫有多好哭」的話題登上熱搜榜，網友們都激讚該劇絕對是高質素劇集，在「豆瓣」平台奪得9.1高分，是近十年以來TVB（無線電視）醫療題材劇最高分的劇集。

《星空下的仁醫》在內地受歡迎。（鍾嘉欣微博圖片）

《星》劇除了鄭嘉穎﹑鍾嘉欣﹑馬國明等人的演技了得之外，一眾小童星的演技亦不遑多讓，更看得不少網友流下眼淚。在劇集中琳琳（林靖文飾）因為媽媽劉依莉（吳嘉儀飾）的結節性硬化症惡化，在手術期間因為腦部缺氧時間過長導致腦幹死亡，在媽媽即將不久人世前，琳琳非常不捨媽媽在病床上哭泣，沒有過多的刻意演技，以純真的一面展現出不捨之情，一句：「媽媽啊！你醒醒。」多麼引起共情，還在哭泣過程中有多次抽泣的真實感，該場演技琳琳完全搶盡鄭嘉穎的鏡頭。

林靖文的演技引起共情。（微博截圖）

還有星仔（施焯日飾）因為患家族性澱粉樣物多發性神經病變而入醫，在留醫醫治期間他的情況轉差需要插管哀救治，這一幕施焯日的表演只能夠在病床上發揮，全程表演出呼吸虛弱精神不佳的他，靠着眼神傳遞出迷離神情，向病床旁邊對父母講一句：「對不起，不能照顧你們了，下輩子，我還要當你們的兒子。」非常感人，最後眼角上自然落下眼淚完全擊中人心，看到不少網友心碎。

施焯日眼角流淚一幕看到網友心碎。（微博截圖）

除了他們之外還有喬喬（陳卓妍飾），患有原發性心臟惡性血管肉瘤的她在留醫治療期間不忘帶歡樂給大家，在一場演奏表演中，她抱病在身仍堅持下吹笛表演，神情上可以看得出她其實精神不佳，過程中喬喬還很自然表演出自己對病情的恐懼，雙眼通紅說話時氣力不足，這一些自然反應完全沒有表演痕跡，特別真摰動人。

陳卓妍自然表達出對病情的恐懼，表演上完全沒有表演痕跡。（微博截圖）

多位小童星的演技絕對搶盡不少眼球，亦令到不少網友流下眼淚，如此共情能力強勁的表演受到大家激讚，幾乎對劇集是有讚無彈，大家在微博留言表示：「看哭了」﹑「小演員好叻」﹑「小朋友的演技給我整破防了」等，還揚言內地的流量明星應該要向小演員學習演技。

童星演員的演技受到不少讚賞。（微博截圖）

如此高質素的劇集亦在豆瓣評分上取得9.1高分，而翻查資料得知在近十年TVB播出的醫療劇中，《星空下的仁醫》目前是最高分的，其次是2019年的《白色強人》（8.1分），第三名是2012年的《on call 36小時》 （8分），第四名是2018年的《跳躍生命線》（7.8分），第五名是第四是2013年的《on call 36小時2》（6.8分），最後一名是2015年的《實習天使》（5.7分），而看目前劇集的走向愈來愈精彩，相信收視有望再創新高。

在豆瓣平台取得高分。（豆瓣截圖）