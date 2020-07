湯洛雯愛屋及烏穿唐老鴨上身　冧爆馬國明IG放閃曬恩愛

人氣花旦湯洛雯自從同46歲馬國明公開戀情之後,就不時在社交平台高調曬恩愛。繼先前上貼一張獨角獸親親小馬的公仔相之後,湯洛雯就從昨晚開始連環放閃,身穿馬國明最愛的卡通人物唐老鴨T- shirt上身,愛屋及烏的舉動閃死不少人。

湯洛雯早前公開同馬國明相戀。(roxannetong@IG)

身穿黑色唐老鴨T- shirt的湯洛雯,口咬紅色眼鏡坐在海邊斜坡上,大曬白滑長腿並擺出迷人Pose,非常誘人地留言道:「Good weather keeps me positive。」而男友馬國明見狀亦隨即貼心心眼貼圖作出回應。隨後湯洛雯再留言道:「Whats so funny?」馬國明立即秒回:「鴨」再貼心心眼貼圖,二人一來一回的留言非常恩愛。

湯洛雯再Post第三張照片的時候再留言道:「When i look into your eyes。」馬國明就用眼睛同代表女友湯洛雯獨角獸公仔同哈哈笑圖案作出回應,二人高調地在instagram曬愛簡直閃死不少人。而不少網友見到他們的互動都大表開心,甜蜜到有一種老來安慰的感覺,更直言湯洛雯這幾張靚相根本就是男友視覺,懷疑拍攝人就是馬國明。

湯洛雯穿馬國明最愛的卡通人物唐老鴨T- shirt上身。(roxannetong@IG)

湯洛雯同馬國明在IG上曬恩愛。(roxannetong@IG)

事實上,馬國明喜愛唐老鴨的程度有些誇張,他曾在多年前於節目《兄弟幫》講道,小時候會抱着唐老鴨對話,而唐老鴨生日他們全家人更會買蛋糕為其慶祝,而馬國明媽媽更會買衣服幫唐老鴨更換添。湯洛雯還未嫁入門就好識做穿唐老鴨T- shirt,果然是愛屋及烏的最佳女友。

二人一來一回對話閃死不少人。(roxannetong@IG﹑馬國明微博圖片)