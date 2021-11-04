MIRROR三周年︱花姐坦言遇很多困難　公開向12子示愛：非常愛你哋

昨日（3日）是人氣男團MIRROR出道三周年的大日子，除舉辦馬拉松式派對與「鏡粉」見面外，粉絲更為偶像準備大量應援物將九展變身夢幻樂園。花姐和魯生作為MIRROR背後的領軍人物，亦有在IG發文寫下這三年來見證12子成長的感受。



昨日（3日）是人氣男團MIRROR出道三周年的大日子，除舉辦馬拉松式派對與「鏡粉」見面外，粉絲更為偶像準備大量應援物將九展變身夢幻樂園。（資料圖片）

花姐上載MIRROR昨日在見面會的照片，表示這三年間遇過很多困難，幸好身邊有好同事一直支持和扶持自己：「三年前嘅今日，人生有好大嘅轉變，由一個電視台監製變成16子嘅經理人。呢段時間遇過好多困難，流過好多眼淚，迷惘過、失落過、軟弱過，憤怒過。但幸運有你哋一直嘅陪伴。多謝魯生，人生導師，令人敬佩嘅老細，表面寸寸貢，但內心充滿愛。永遠記得佢send一個msg叫我好好放假陪下屋企人，好感動！多謝金生，亦要同佢講對唔住，一直包容我、盲撐我，佢喺我心目中都係好爸爸！」

逐一答謝同事後，花姐亦公開感激MIRROR的努力以及「鏡粉」無條件的支持：「多謝鏡粉，你哋令MIRROR好幸福，多謝你哋一直陪伴MIRROR。最後多謝MIRROR 12子，我近年煩惱來源都係來自你哋，但非常非常非常之愛你哋，One and All，All in One。希望你哋以後都可以過得健康快樂。」教主Anson Lo、Frankie、Alton，Tiger均有留言向花姐示愛：「我愛你花姐」。

花姐上載MIRROR昨日在見面會的照片，表示這三年間遇過很多困難，幸好身邊有好同事一直支持和扶持自己。（IG/ @ahfa0908）

另外，魯生亦分享MIRROR三年前初次表演的後台照片並寫着：「MIRROR第一次表演，係2018年11月3號。不過，其實佢哋12個第一次表演，係成立日之前幾日，喺一個event。我哋嗰陣未公布佢哋會係MIRROR，佢哋係以《全民造星》參賽者嘅身份出席，咁我哋心裡面就其實係想等MIRROR出現之前，畀佢哋12個，一齊踩一下台板。圖一，就係當日後台，圖二，係今日後台。我發覺，我幾鍾意偷影佢哋，上台前嘅一刻。」

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