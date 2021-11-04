「港版周子瑜」區明妙搣甩清純形象　罕有貼三點式泳裝照極性感

現年20歲的區明妙（Stephanie）因長相甜美，以及清純氣息，再加上樣貌與周子渝相似，因此獲封為「港版周子渝」，同時獲不少網友關注。Stephanie在2016年入行，現時只有20歲的她已經參演過不少劇集，Stephanie受到更多人認識，絕對是劇集《她她她的少女時代》演青年版方迎風（田蕊妮飾），也是Stephanie參演最多戲份的一齣劇集。

而Stephanie人氣雖然不是很高，但在IG也有4萬人Follow她，Stephanie的IG不時都是發布清純可愛的照片居多，怎知道昨天（3日）她投下震撼彈，一連發布多張穿著三點式泳裝照。從照片中也看見Stephanie的身形非常之好，亳不介意展示性感一面給網友觀看，因此網友們都看得非常開心，短短一天已有一萬人讚好。另外現時處於秋天，Stephanie還去泳池打卡，她笑言寫道：「大風到完全唔想落水」。

Stephanie接受《香港01》訪問說：「其實我自己咁大個女都係第一次着Bikini！見影得靚所以po出嚟，可能因為平時少po呢類型嘅相 所以大家先咁大反應。同埋都想比大家睇到唔同風格嘅我，以往俾人感覺可能太細路女啦 都諗過轉型 但唔會係行性感路線啦。」

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