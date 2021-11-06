Jennie@BLACKPINK被CEO登廣告示愛邀吃飯：花了3500萬也沒關係

韓國女團BLACKPINK享全球高人氣，其中Jennie獨特的風格更是大受外國粉絲喜愛。近日有位來自菲律賓的CEO在韓國登大型廣告向Jennie示愛，他更公開邀請對方約會，誇張行為引來熱議。



來自菲律賓的Christian Albert Gaza除了是CEO外亦是網紅，他上月於Facebook表示因不知道Jennie的聯絡方法，所以決定在BLACKPINK所屬的YG娛樂大樓附近的建築物上登廣告，希望能夠邀請Jennie一同共進晚餐。照片中可見，大型廣告版放在一大樓的天台。除了用英文寫上：「Kim Jennie Ruby Jane（Jennie英文全名），你是我最終的愛。我可以與你共進晚餐，讓我成為最幸福的人嗎？」外，更附上了CEO本人穿上西裝的照片。

Jennie人氣相當高，最近更被菲律賓CEO公開示愛。（IG/@jennierubyjane）

CEO日前再自爆本來打算向Jennie送樓及土地，可是由於BLACKPINK公司表明不再接收粉絲的禮物，他只好改為登廣告邀約Jennie。照片火速被瘋傳並引來極大迴響，網民直言CEO行為瘋癲外，粉絲也怒斥過火的行為構成性騷擾，他的Facebook上亦有不少與Jennie的合成照，令人覺得更加反感。有網友翻出原來該CEO也曾以同樣的方法邀約一菲律賓女星吃飯，但當時遭受到拒絕。

菲律賓CEO把廣告登在YG娛樂大樓附近。（FB/@christianalbertgaza）

按圖睇CEO有幾迷戀Jennie：

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由於不少批評CEO的做法，因此他昨天發文回應。他講到：「我登廣告的原因是為了得到我最終的愛，Jennie的注意，我不介意花了3500萬韓元（約23萬港元），因此我得到的幸福和滿足感是無價，沒有金錢比它更多。如果Jennie拒絕我的邀請，我會因然接受，重要的是我曾鼓起勇氣。作為百萬富翁，我很相信最大的成功是獲得真正的幸福，BLACKPINK Jennie就是我人生的快樂藥丸。」

由於事件引來大量批評，CEO本人發文回應並解釋。（FB/@christianalbertgaza）

CEO上Facebook上亦有《魷魚遊戲》鄭好娟的照片，表示對方像他的「未來女友」。（FB/@christianalbertgaza）

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