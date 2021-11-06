張晉千字長文感謝太太購物？　蔡少芬：受寵若驚，買更多好東西！

張晉同蔡少芬（Ada）是圈中公認的「模範夫妻」，結婚10幾年一直恩愛如初，Ada更是出名的「炫夫狂魔」，無論在網上抑或節目中，只要提及張晉，都會毫不吝惜大讚老公。



Ada同張晉多年來一直愛得甜蜜。（微博@蔡少芬）

昨晚（5日），張晉在微博發表千字長文，向太太Ada表達愛意。他透露兩人剛認識時，每次行李箱的側邊都會有幾貼膏藥，這是二人「偷偷關心」的默契。在結婚的14年裏，家人們的大小事務都是由Ada操持，尤其是有了孩子之後，更多的心思都花在了兒女身上，包括關注BB成長時期的重量、幫張晉拔罐等，反而會忽略了自己，為家庭付出了非常非常多。文末，張晉還重提2014年在斬獲香港金像獎最佳男配角時的一句感言：「還記得我說過的話嗎？我張晉這一輩子的幸福就是要靠你蔡少芬。14年了，其實從未變過。因為你，我們這個家才會像現在這麼井井有條，老婆，我愛你。這麼多年，為了我們這個小家，你辛苦了。」言語間充滿愛意，更曬出文中提及的BB秤以及淘寶購物車，幾乎全是張晉同兒女的服裝和家庭用品，鮮有Ada自己的東西。

對此，Ada也搞笑回應：「突然有種受寵若驚的感覺，誇我誇得井井有條了......感動著，我會努力做好張太，買更多好東西，炫耀我的成就。」

Ada與張晉10幾年來風雨同路，由最初的「女尊男卑」，到後來男方事業上升，Ada從不理會外界聲音，始終相伴在旁，一如既往給予支持。相反Ada近年來鮮有參演影視作品，多數在綜藝節目亮相，將更多的時間放在了家庭。

張晉在剛剛結束的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》以中心位出道，成為X-leader，憑該節目圈粉無數。（微博@蔡少芬）