「港普F4」之最！陳法蓉被爆桃花旺　蔡少芬是公認「大富婆」

四位「凍齡女神」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）及洪欣是圈中出名的閨蜜團，最近四人首度合體登上內地真人騷《請吃飯的姐姐》，在節目中不時互爆往事，盡顯姊妹情深。日前四人再次接受考驗，大玩「港普F4」之最，選出最多人追、最易嬲、最不守時、最飲得、最易呃及最囉嗦、最有錢等人選，結果「桃花王」竟然由陳法蓉所得，而朱茵及蔡少芬分別被封為「遲到王」及「不醉王」，至於洪欣成為「易嬲王」，認真「各有千秋」。



四人感情深厚。

朱茵表示：「佢（陳法蓉）不停享受被追求嘅感覺，如果唔係，佢已經結婚。」而陳法蓉亦笑言自己實至名歸：「我有好多人追，但我唔鍾意嘅話我會拒絕，唔會畀對方希望，浪費對方金錢及時間，呢個秘密唔係太多人知，因為好多時啲人見唔到我身邊有太多男性出現，但其實我拍拖非常機警，拍咗你哋都唔會知。」

陳法蓉是公認的「桃花王」。

其實陳法蓉被選為「桃花王」之餘，還當選「囉嗦王」，Ada指：「例如我哋今日要嚟呢個地址咁，佢（陳法蓉）google個地址畀我哋，仲要括住呢個地址，我哋話明架喇，佢仲要問係咪真係明架，仲要好詳細咁再講一次，你話佢囉唔囉嗦呀！」不過陳法蓉解釋自己不是囉嗦，只是詳細：「係非常詳細，佢哋有咩想問，無論係問路、問咩電器好用、有咩大減價，佢哋都好鍾意問我，而我亦會上網尋求各方答案及分析。」

陳法蓉非常細心。

講到「遲到王」及「不醉王」，原來最不守時的是朱茵，Ada透露：「例如我哋約佢（朱茵）半個鐘後見，佢通常三個鐘後先出現，甚至乎唔出現，但佢而家有咗個女之後約佢，佢已經準時好多，但都係會遲。」而朱茵對此直認不諱，她還笑說：「因為我係大人物！」至於被票選為「不醉王」的Ada，直指其他三位好姊妹是「老人家」，只顧養生，不喜歡飲酒：「佢哋出嚟好悶架，一人一支熱滾水或蔘茶，佢哋三個係老人家嚟，但我唔係，我係時代感、年青一輩，我會飲紅酒或者啤酒。」

Ada獲封「不醉王」。

此外，Ada還當選四人之中的「大富婆」，朱茵指：「Ada最忙，每次約佢，佢都在工作，最愛錢就係佢。」而陳法蓉指Ada除賺錢多之外，還很節儉，所以認為她們四人之中最有錢的一位，Ada本人也很認同：「我會集中把所有錢放在投資、可以再生錢，例如買樓，朱茵喜歡放在自己臉上，法蓉喜歡買東西、買衫，洪欣就一半一半。」

Ada自認是「大富婆」。

而洪欣分別當選「易嬲王」、「易呃王」及「口疏王」，Ada說：「佢守唔到秘密，尤其是佢嬲起上嚟發顛嘅時候，乜都爆晒出嚟。」而洪欣亦自認性格屬於率直及火爆型，不過問到她為何成為「易呃王」時，她則說：「佢哋成日講笑嘅嘢，我都會當真。」