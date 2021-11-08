盧覓雪同鄒凱光嗌交離開商台 13年後首度公開和解：冇咗嘢好耐！

盧覓雪一連兩場處女棟篤笑《雪說笑》昨晚（7日）落幕。期間她談到當年有老闆送她利是以打好關係，希望她能多報道當年仍為新人的張敏，最後她用這封利是請同事食了幾日下午茶。

盧覓雪處女棟篤笑圓滿落幕。（梁碧玲 攝）

盧覓雪處女棟篤笑著和風闊袍扮港姐出場 壓力太大搞到生蛇

她接受《香港01》訪問時坦言隱約記得這封利是約5千蚊：「夠間公司食幾日喎！都唔惹小，我邊度夠膽收，我記得好似係幾千蚊！」她坦言當年做娛樂記者時收不少禮物，更收過CHANEL手袋：「當時我收係做人，唔收咪即係同你反枱。」至於有否留著該手袋，她坦言應沒有，也只用過幾次：「我唔好呢味嘢。」

完騷時，她提到香港現況而不禁傷感落淚，她直言因為這場騷是她寫給香港的情書，故心懷很大感觸，很難不落淚。

她談及香港現況時不禁感觸落淚。（梁碧玲 攝）

2008年盧覓雪在商台節目與另一主持鄒凱光（灘叔）爭執，其後憤而離開商台。今晚灘叔有到場支持，盧覓雪亦在台上表示已與灘叔和解。她受訪時坦言，這是事隔13年後，兩人首度公開和解：「冇咗嘢好耐啦！當時08年因為佢離開，呢個係事實，我唔想掩飾，但拍古天樂《金雞sss》（2015）嗰陣已經冇嘢，早幾年啦！嗰陣佢係導演，唔通點呀？我話唔拍你部嘢呀，八公，咁？大人嚟㗎嘛，有啲嘢過咗，你明白當時發生緊啲乜嘢，你會識處理自己嘅情緒，（冇再講過件事？）冇！點會，唔通（話）我唔同你玩呀！細路仔。」