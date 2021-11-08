金宣虎撇渣男傳聞洗底？劇本集解禁順利出街　親筆信令粉絲爆喊

金宣虎因遭前女友爆料始亂終棄，一度淪為勸誘墮胎的垃圾渣男。但隨著各種證據陸續浮出，金宣虎的前女友本身似乎也難辭其咎，金宣虎的聲勢回溫，原定延後的《海岸村Cha-Cha-Cha》（海岸村恰恰恰）劇本集也如期在2日推出。



劇本集裡面有金宣虎先前隨筆寫下的拍攝心情，他溫柔寫下「就像洪班長一樣，如果我也可以說出『我的人生現在很好』的人生就好了。」

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其實，《海岸村Cha-Cha-Cha》劇本集由出版社booklogcompany推出，原本預計推出劇本集與寫真書，劇本集在2日推出，金宣虎的溫暖筆跡也獲得許多影迷認同，直呼他還是那個深情的大男孩。

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近期金宣虎的工作也將回歸，《憂鬱的熱帶》將照原計畫於12月開拍，這也是他的大銀幕出道作，形象仍未徹底受損。

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