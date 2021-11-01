金宣虎醜聞劇情大逆轉！D社公開最新對話紀錄　前女友自己提墮胎

南韓35歲男星金宣虎被前女友崔英雅指控慫恿她墮胎，然而南韓媒體《Dispatch（簡稱D社）》拿到了雙方對話紀錄，不但顯示金宣虎不能陪女友去婦產科感到相當抱歉，「不管發生什麼事，我都會負責」，女方談到小孩也認為會影響事業，更是自己提出要墮胎，顯示金宣虎根本不是她口中的射後不理渣男。



崔英雅是前氣象主播、現任網紅，上網先是匿名爆料金宣虎慫恿她墮胎、騙婚，指稱他是渣男，不過事件出現大反轉，《D社》日前先是提出12項女方說謊疑點要求她解釋，今（1）日稍早又再公開金宣虎與該女傳了284次長達22頁的對話紀錄，是崔女親自截圖後傳給朋友。

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顯示崔女是在去年7月24日告知金宣虎懷孕消息，「說是懷孕6周了」，男方回怎麼辦，這時女方自己說，「總之這醫院不給做（墮胎）手術，但說會幫忙介紹。」其實是女方自己先提墮胎，金宣虎則是回答「我想一下」。

金宣虎後來多次安撫女友「不要擔心」、「至少要跟我們父母都說一聲」，還愛護女方說，「親愛的，不管發生什麼事，我都會負責」，當時女方還心花怒放回答金宣虎的反應讓她好心動。

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之後金宣虎提到了結婚，「當然要結婚，你現在進退兩難啊」，因此約定下周見了父母之後再決定（是否墮胎），而且金宣虎也不像女友說的毫無深思熟慮，而是希望像成熟大人一般希望兩人能一起討論、一起決定。

兩人後來談到家庭，事業與孩子的衝突，女方說，「可能是現在是該賺錢的時候，想說該怎麼辦。」金宣虎回說，「我一開始也這樣想，但一方面又覺得不錯，呵呵呵，我們現在是家人了嗎？不過其實親愛的，我想要結婚了。」顯示金宣虎想跟女方步入婚姻。

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至於崔英雅先前爆料指出金宣虎說有9億違約金問題，才要求墮胎，但事實上金宣虎甚至提出要取消他已經簽約的電影作品。而兩人當然也害怕影響事業，「要是我的事業就此停擺，其實我應該會很痛苦。」女方回，「在準備好的狀態懷孕都已經很辛苦了，我其實也抱持否定意見。」

金宣虎回，「冷靜一點思考的話的確是會這麼想」，女方便回，「因為有小孩就結婚，因為責任感而交往這點其實我不喜歡。」之後金宣虎把女友已經視為家人說，「我真的很喜歡你、真的很愛你，我人生現在又有了不同的目標，現在要好好考慮家人了。」在在都顯示和崔英雅在網路上爆料的內容不符。不過針對《D社》再爆金宣虎與前女友的對話內容，金宣虎公司則表示「無可奉告」。

《Dispatch》再爆金宣虎與崔英雅對話紀錄。（FB@Dispatch news）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】