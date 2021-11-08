梅艷芳︱好聲音冠軍伍珂玥曬梅姐翻版CD　楊千嬅黑面化解公關災難

電影《梅艷芳》近日在廣州宣傳，出席藝人除了有份演出的楊千嬅、女主角王丹妮及監製江志強外，還有《中國好聲音2021》總冠軍伍珂玥，她一直聲稱是梅姐忠實粉絲，更展示歷年梅姐珍藏CD，但此時千嬅拎著所謂的「珍藏」黑晒臉，並跟身旁的江志強竊竊私語，原來伍珂玥的梅姐CD全是翻版碟，幸好千嬅用一招化解尷尬，下文為大家揭曉。

伍珂玥拿出梅姐珍藏CD，被千嬅發現全是翻版。（影片截圖）

伍珂玥比賽時就唱過梅姐的《蔓珠莎華》。（影片截圖）

近日楊千嬅馬不停蹄，四出為電影《梅艷芳》宣傳，最新一站來到廣州，現場除了她和女主角王丹妮及監製江志強外，還有《中國好聲音2021》總冠軍伍珂玥擔任嘉賓，23歲的伍珂玥比賽時就唱過梅姐的《蔓珠莎華》，她還帶來家中珍藏的梅姐CD跟千嬅分享，她表示「有些碟子比我年紀還要大，小時候家裡有梅姐碟子是一件引以為傲的事情，梅姐在我的生命當中是一個完美的存在，她更是我音樂道路上的引路人。」不過這次路演卻因伍珂玥的珍藏而變得不完美，皆因她帶來的梅姐CD全是翻版。

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此時千嬅拿著翻版碟，由談笑風生變到黑口黑面，跟江志強和王丹妮交頭接耳，但伍珂玥仍然懵然不知，繼續發表自己敬愛梅姐的感言。之後千嬅向台下打眼色，即有工作人員上台拿走CD，千嬅解決了公關災難後，一秒變臉，馬上回復笑容，而該段路透片段在網上瘋傳，千嬅更被封為危機處理大師。

下圖有伍珂玥靚相：