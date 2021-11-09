陳芷菁難忘與肥姐合作　主持從不靠搏：佢做直播時已經120%準備好

現年52歲陳芷菁由於英文了得又大方得體，經常被安排擔任萬千星輝賀台慶等大型節目主持。(IG圖片）

陳芷菁94年由加拿大回流香港參加香港小姐，並晉身總決賽十二強，落選後加入無綫，以劇集《天地男兒》、《壹號皇庭》而為人所認識。其後她轉投亞洲，並在05年回巢，主要擔任主持工作，做過唔少大騷主持，由於英文了得，陳芷菁亦曾擔任賽馬日司儀。

陳芷菁表示自己當年喺加拿大係一名小公主，加上有一名感情要好嘅男朋友，所以從未打算返港及展。(FB圖片）

近日她接受電台節目《安哥同學會》訪問時提到當年原本沒有打算回港發展，但因為媽媽嘅一次意外，令她改變主意：「人生好奇怪，嗰年婆婆、舅父先後去世，媽媽返台灣處理佢哋喪禮時，喺溫哥華機場突然心臟病發，後父打比我要我心理準備，我同天講如果媽媽返到嚟，我咩都可以做，結果佢真係無事，原來喺機場遇到一名醫生。之後有次我哋喺加拿大餐廳食飯時，聽到港姐嘅音樂，媽媽就話：『你都唔選架啦？』點解佢咁想我選，係因為我由細到大豬一樣咁嘅樣，我婆婆都話『我的菁好漂亮』佢哋對我嘅溺愛係盲目。所以媽媽咁講，我就叮一聲，諗起對上天嘅承諾。」陳芷菁表示參選時同其他佳麗相處得好好，原因係佢不時同人講自己好快返加拿大結婚，對任何人都唔會構成威脅，最後晉身總決賽十二強，她亦未曾感到後悔：「好同唔好，靚同唔靚，唔需要比幾個人去決定 。」

陳芷菁亦都做過賽馬日司儀。(陳芷菁工作室Facebook)

訪問中，主持人陳圖安大讚陳芷菁向來專業，陳芷菁表示會不時留意別人點解會起功，在她眼中，肥姐（沈殿霞）、何守信、汪明荃才稱得上守專業：「我同肥姐有次做航天員首次來港嘅一個節目，當時佢已經有糖尿病、坐住輪椅，我好記得當時佢問PA點解尋晚咁夜先比稿，佢話『你知唔知我綵排已經要背熟啲稿、你知唔知我到咗呢個年紀背稿好辛苦』佢話做live show時已經要120%準備好，原因係就算有蝦碌，都仲有一百分，呢番說話我一直記住，佢哋係唔會搏一鋪。我喺TVB做主持，見到到啲稿內容錯，我有個拍檔居然話『 唔緊要啦，冇人睇』我話『冇人睇你咋』我哋作為傳媒人係有責任，你把口講出嚟嘅嘢必需要係事實。」

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