拳王丨張振朗為操肌日食五餐增40磅　零脂肪無敵朱古力肌勁吸睛

《拳王》將緊接《星空下的仁醫》播出，張振朗苦練多時的爆肌造型亦終於曝光。

以拳擊為主題，著墨探討人性的《拳王》，將緊接《星空下的仁醫》於11月23日（周二）起逢周一至周五晚九點半翡翠台播出。首條宣傳片由男主角之一的張振朗擔任旁白：「你嘅擂台喺邊度？每一日我哋為生活、為現實搏命，但呢個係咪唯一嘅選擇？試吓忠於自己，為一個信念去奮鬥，唔好由其他人去定義你嘅價值。」配以祥仔戲味十足的表情、緊湊的氣氛以及主角們努力奮鬥的操練畫面，相當熱血。在相關宣傳片中，振朗苦練多時的爆肌造型亦終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！

《拳王》成台慶劇11月22日首播 張振朗爆肌演泰拳手有望衝擊視帝

張振朗苦練多時的爆肌造型亦終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！

據知，振朗為了Build出靚肌確是下了不少苦功。早於劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」「日食夜食」食足一年後，振朗成功「泵脹」自己，增重多達40磅之餘，更谷出驚人巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」

張振朗為了Build出靚肌一年前開始谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」「日食夜食」食足一年後，振朗成功「泵脹」自己，增重多達40磅之餘，更谷出驚人巨腩﹗

接下來的半年，便是地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單；據知由於吃白烚雞肉吃到懷疑人生，振朗聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」觀乎製作組發布的宣傳照，振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美，可見下了不少苦功。張振朗在劇中飾演為復仇去到好盡，性格正直熱血，黑白分明，堅毅不屈的海正藍，並會與祥仔、子恒及朱敏瀚有大量對手戲。

地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單，張振朗一身靚肌肉實在得來不易。