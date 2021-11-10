江美儀憶首套劇做女主角　被鄭則仕粗口問候：鬧到性器官出晒嚟

50歲江美儀早是公認實力派演員，當年以模特兒身份入行，更是九十年代炙手可熱廣告商寵兒。加入電視台拍攝第一套劇，她坦言猶如天堂跌落地獄，更被Kent哥（鄭則仕）粗口問候：「鬧到性器官出晒嚟，姨媽姑姐都攞埋出嚟。」

已踏入50歲的江美儀保養得非常好。（FB@江美儀）

九十年代江美儀與歐陽妙芝、周汶錡、楊琤成四大廣告女主角，江美儀接受楊紹鴻、寶珮如主持節目《一起走過》訪問：「基本上啲廣告都係我地四個中㗎啦，本身做模特兒唔係為咗入娛樂圈，係因為一份工做一兩日有成個月咁多人工，咁做咩做一個月啫﹗九十年代廣告呢行真係搵到錢，拍洗頭水廣告之前我都好紅㗎啦哈哈哈﹗同發哥拍完個廣告就入咗亞視，本身發哥叫我搵杜琪峰，嗰時無咩特別FEEDBACK亞視就搵我，就入咗去啦。」

江美儀當年與周潤發拍的洗頭水廣告相當經典﹗（網上圖片）

曾經移民到加拿大，但因「搵唔到食」加上亞視招手，江美儀毅然返港：諗住返嚟拍套戲再走，點知咁就玩咗廿幾年。嗰陣入亞視第一套戲（《肥貓正傳》）就做女主角，我同張文慈黃嘉明三個女仔都係新人。俾Kent哥（鄭則仕）鬧到趴咗喺度，但今時今日我真係當佢恩師。有場戲佢係辛苦啲，講佢跌低再起身，你知佢身位，會好攰，我因為唔識就住拍外景時啲燈光，成日遮到佢臉光……嗰次佢真係鬧得好甘，我好想喊，但鬧我都冇用，我真係唔識嘛！跟住自己心諗『唔會畀佢再鬧我多一次』」

江美儀入亞視第一套戲《肥貓正傳》就做女主角，笑稱：「俾Kent哥（鄭則仕）鬧到趴咗喺度」（網上圖片）

江美儀為表示誠意，決定以行動証明有心學習：「以後見到Kent哥人未到聲先到，一嗌我就話『到』，咁就搞掂咗佢，冇再鬧得咁緊要……係想話畀Kent哥聽我真係想學，真係有聽佢講，但我未做到唔好鬧得咁甘呀。（鬧得有幾嚴重？）鬧到想匿埋喺車喊，娘親係第一個，鬧到性器官出晒嚟，姨媽姑姐都攞埋出嚟。（感到好hurt？）係！我嗰時拍廣告時係公主，skincare連打燈都唔使自己埋位，拍電視就自己顧自己，要自己mark衫，又要就燈又要就人，連服裝都畀說話我聽，所以初初係好唔慣。」