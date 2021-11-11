專訪︱梁思浩重返TVB搞捉鬼大賽？　「搵幾位大師一齊鬥」

梁思浩主持有線靈異節目《怪談》系列長達17年，但他早前卻突然宣布退出，更有消息指他獲無綫（TVB）總經理曾志偉邀請，即將重返娘家擔任新節目監製兼主持，有傳節目是靈探騷《搵鬼去電視城》，但他昨日（10/11）接受《香港01》便指這個是一個美麗的誤會：「我個節目叫《通靈之王》呀！唔係淨係得一季，係連續性嘅，亦唔止香港，仲會包埋東南亞。首站香港會搵一班喺玄學界發展，但唔算好有知名度嘅人參加比賽，一出場有六位大師，後期會加到八位，會教大家點樣做一個『通靈之王』。（鬥法真人騷？一齊捉鬼？）類似喇，搵個Case出嚟，幾位大師一齊出手一齊鬥。」

梁思浩直指《通靈之王》製作費用不菲，既要搭製廠景，又要至少出動八部攝影機一同拍攝：「參賽者亦都好犀利，好多年青人，我哋都係刻意挑選比較後生嘅，有一個係幫泰王睇風水，有一個曾經係電影明星，有一個係選過亞洲小姐，有一個係TVB藝人，我睇到入圍名單嗰時都覺得好出奇。」

梁思浩昨日（10/11）接受《香港01》專訪，分享重返TVB後的大計。（葉志明攝）

提到《通靈之王》未開播已獲東南亞電視台斥七位數字購買放映權，梁思浩直認自己主持的靈異節目從來深受東南亞觀眾歡迎：「只要係梁思浩靈異節目，東南亞電視台已經係買硬，如果暫時冇出貨，甚至係會叫我去拍，所以我先喺新加坡、馬來西亞拍過過靈異節目。（多數拍靈異節目，怕唔怕悶？怕唔怕俾人話食老本？）雖然都係靈異題材，但我係不停做新嘢，我係一個幾唔願意做番舊嘢嘅人，我唔鍾意『食老本』三隻字，我覺得呢三隻字對一個人嚟講係侮辱嚟，咁觀眾咁蠢，咁多年都一樣都仲睇你，你要佢揀你，你就要拎出功夫。」

梁思浩主持的《怪談》系列絕對是香港電視史上的經典。（電視畫面）

點擊下圖觀看8個靈探節目詭異場面，當中包括梁思浩主持的《怪談》：

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TVB近年成為網民攻擊對象，最近更有不少杯葛事件，梁思浩直認決定回巢有預計過被鬧，但事實又非如他所想：「原來香港人好善良，係好鍾意睇大團圓結局，和好如初，哈哈！完全係放低咗件事！都有負評嘅，一千個裏面有一個。」他又直認見到娘家遭各方面負評而感到心痛：「就算我以前同TVB有幾多恩恩怨怨都好，原來我睇到人鬧TVB，我係會唔開心，就好似一家人咁，就算發生過咩事都可以冇事，有時見到佢哋鬧得唔啱，點解要鬧佢，久而久之就成為咗我返TVB嘅其中一個動力。（會唔會帶動TVB改變？）我冇睇到自己咁大，我只係想觀眾用另一個眼光，睇17、8年後嘅梁思浩。」他又指自己不局限於主持真人騷，隨時會在劇集和大騷中亮相。

場地：柏寧酒店

化妝：Mr Joe Chan Pak Cheung

髮型：Mr Billy Cheong by Hair Duo

梁思浩心痛TVB成為網民攻擊對象。（葉志明攝）