專訪︱梁思浩重返TVB預咗再遇「世仇」樂易玲：唔原諒我都唔緊要

梁思浩主持有線靈異節目《怪談》系列長達17年，但他早前卻突然宣布退出，更有消息指他獲無綫（TVB）總經理曾志偉邀請，即將重返娘家擔任新節目監製兼主持。梁思浩昨日（10/11）接受《香港01》訪問時承認消息屬實，亦坦言對《怪談》、對有線電視感到不捨：「因為簽咗保密協議，我返TVB呢個秘密係收埋咗半年，我唔可以同有線講我咩理由唔可以繼續做，而佢哋（有線）一直對我好好，無條件就我時間同人工，我係好難過，甚至係有一個合作咗好多年嘅監製打嚟搵我，『思浩，你保重身體呀，有咩要搵我呀，唔好收收埋埋』，人哋以為我有絕症，我就話，『咩都有可能，唯獨我身體冇出現問題。」

梁思浩昨日（10/11）接受《香港01》專訪，大談被炒17年後再重返TVB的感受。（葉志明攝）

點擊下圖觀看8個靈探節目詭異場面，當中包括梁思浩主持的《怪談》：

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保密協議到期，終於咩都講得，梁思浩亦不諱言今次相隔17年再度回巢，與曾志偉有莫大關係，眼見他過去一年對TVB仆心仆命，明顯對公司有一份情：「呢一份情我都有，我唔知你有冇試過，個感覺係，你經過你母校，突然間你返番去你剛剛入學嘅歲數，好難去用言語去形容，第二份工、第三份工唔會有呢份情，雖然而家好多嘢改變咗，但係份情係冇改變到。」他又指自己在過去半年激減25磅，只為回復當年離開TVB時的體重：「當日我行出呢個門口有幾多磅，我返入去就幾多磅，我將自己冇變到咁交番個人返去。」

梁思浩坦言對娘家TVB有一份感情。（葉志明攝）

2004年，TVB大裁員，有份被炒的梁思浩不但怒斥公司無情無義，亦向當時高層陳志雲和樂易玲隔空開火：「我做Live show都超過一萬小時，但係佢（樂易玲）睇電視都唔知夠唔夠一萬小時」，而他多年亦曾數度追擊過樂易玲：「張黑名單喺樂易玲個手袋入面，我同黃日華都返唔到無綫，除非等樂易玲唔喺無綫做就有機會。」怨氣甚深。

梁思浩今次回巢，雖然不會再見到已經離開TVB的陳志雲，但仍然有好大機會與樂易玲碰頭。怎樣面對她？梁思浩坦言三日前致電給一位圈中猛人搭路，希望與樂易玲擺和頭酒，並親口向對方說聲對不起：「當年每一個人都有個位置，佢未必想咁做，但係公司要佢咁做，佢身在其位，唔可以唔做，我同佢無仇無怨，只不過係因為佢嘅職位同我有衝突，但我就不停咁鬧佢，我而家人大個咗，睇法都唔同，我今日學識咗放下，我係欠佢一個道歉。」

梁思浩曾經多次炮轟樂易玲，而他今次回巢便打算向對方道歉。（葉志明攝）

你肯道歉，別人未必肯原諒，始終當天確實鬧得太盡、太不留餘地，梁思浩亦承認如果自己是樂易玲，聽到他鬧得如此狠，也會火上心頭：「我都嬲啦，咁鬧你，你都唔嬲，聖人咩？（對方唔原諒點算？）唔緊要，咩叫釋出善意，就係畀咗先，佢係咪接受，我都釋出咗，起碼我都有咁大嘅勇氣。如果你要在意你嘅勇氣有冇結果，你就唔夠勇氣喇。好多人都覺得，梁思浩咩都夠膽講，咁點解我唔夠膽講『對唔住』三個字？」

向來言辭辛辣的梁思浩，或許受最近數年的大環境影響而肯放下身段認低威：「呢幾年我同好多香港人都學識包容同埋放下，對樣樣嘢包容多啲，對樣樣嘢放下多啲，你個人就會活得自在啲，因為我哋經歷咗好多唔同嘅嘢，例如疫情，我哋仲唔放下？咁我哋咪好辛苦？」

場地：柏寧酒店

化妝：Mr Joe Chan Pak Cheung

髮型：Mr Billy Cheong by Hair Duo