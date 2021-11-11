AK《三個字》MV與現實相似　網民猜AK疑為「黑面事件」向隊友道歉

組合MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）的新歌《三個字》推出3天，MV在YouTube上的點擊已有55萬次，成績不錯。AK早前接受訪問時透露今次的作品想帶出「有啲嘢唔好收埋喺心入面，要早啲同人講」，而三個字他這首歌所講的「三個字」，究竟是「我愛你」、「對不起」、還是「謝謝你」，是親情、友情還是愛情，就要留給歌迷自己去領悟。



AK的新歌反應不俗。（IG@_kisang_）

MV入面，AK在與梁仲恆飾演一對是敵是友的劍擊隊友，他在一場劍擊比賽敗給對方後鬧交冷戰，並獨自密密訓練希望能夠進步，直到最後對方移民離開兩人依然未冰釋前嫌，因自己的鬥勝心而賠上兄弟情。失去好兄弟的AK獨自一人打劍，脫下頭套後默默流下兩行眼淚，更摸着劍喊到泣不成聲。

不少網民重提今年年頭叱咤頒獎禮上，柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）分別得新人獎金獎及銅獎，失落獎項的他被指黑面，傳出不和的講法。直到MIRROR成員拍ViuTV節目《調教你MIRROR》時，當時AK和Jer重提舊事，二人更攬作一團痛哭，AK即場對Jer講：「對唔住。」冷釋前嫌。網民表示現實似乎跟MV其中一些橋段的劇情不謀而合，有網民估計AK會否是想再憑歌寄意，向隊友道歉。

「三個字」真正的意思是什麼？就留待樂迷們自己領悟了。（IG@_kisang_）

點擊觀看AK在MV中的精湛演出：