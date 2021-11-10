林芊妤（Coffee）成功由藝人轉型成為瑜珈教練兼KOL，YouTube頻道有155萬粉絲，又創立了自己的運動品牌，兼有一個美滿家庭，羨煞旁人。日前，她在YouTube頻道上載老公翟志榮的第一條訪問片，跟他一齊玩「快問快答」，爆出不少笑料之餘，Coffee更大爆老公當年向她求婚的過程，大呻︰「我記得因為係最差！我個人生未試過有男人咁對我！」



Coffee一家人好幸福。（IG@coffee89921）

Coffee跟翟志榮在2018年於社交平台宣布與拍拖3年、任職豐隆銀行的圈外男友澳洲籍馬來西亞華人翟志榮入紙申請結婚，同時宣布懷孕4個月。Coffee誕下兒子翟德彥（伯伯）後，不時在網上大曬家庭樂，非常幸福快樂。不過，在「快問快答」的片段中，Coffee就借機投訴老公當年的求婚過程。

其中一題是問翟志榮覺得Coffee認為他做過最感動的事是什麼，他表示是求婚，Coffee聽罷，立即超大反應的說︰「求婚？大家想唔想知道佢點樣求婚啊？我大住個肚5個月（後來更正為3個月），喺屋企，求其喺間房度，無啦啦冇開燈，有啲嘢眨吓眨吓，原來係戒指，仲要跌咗落地下，佢執返起身，仲要跪都唔跪，（話）『嫁畀我啊』，咁樣係最感動？」翟志榮反駁說︰「個point係佢記得啊。」Coffee立即大呻︰「我記得係因為最差啊嘛！我個人生未試過有男人咁對我！一定唔係呢樣囉！錯！」Coffee表示正確答案應該是一些細節位，例如一齊看戲時，老公借了外套給她，即使他都覺得冷也不會問她取回，又例如她懷孕7、8個月時，老公會幫她抬行李箱，連她自己講完也說︰「我係咪要求太低？」

Coffee投訴老公當年求婚求得hea，非常爆笑。（YouTube影片截圖@Coffee林芊妤）

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雖然Coffee似是抱怨，但其實她之後亦有在IG出po時講到自己的想法，她寫道︰「真的十分謝謝大家的喜愛和笑聲，但除了令大家愉快的看影片外，其實也想帶出，一段關係中，雙方未必會一百分之百了解對方，也未必能完全認同對方所有看法，尤其相處時間長了，一開始的熱情更是漸漸失去藥效，我們會開始看見糖衣內的真實，而關係也會因時間逐漸熱情減退，不再像當初的美好和激情。然而我認為一段長期的關係中，最重要的是能夠多體諒，站在對方的角度想多一步，接納對方的真實，多去留意對方的優點，而真實的生活本來就是沉悶沒趣，找到一位願意跟自己無聊過日子，接受你的個性和缺點，其實也是很難得的對嗎？」