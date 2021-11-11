全民造星IV︱87號Yoyo靚樣位列仙班都要輸　三位評判勢成千古罪人

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（11/11）播出第九集，繼續是99強一對一爭入60強階段。第一組對決的是11號Dru（鍾君珩）和87號Yoyo（葛綽瑤），Dru在表演中獻唱《刻在你心底的名字》，Yoyo則唱歌加跳舞演繹《Lydia》，雖然監製花姐（黃慧君）講明到「寧願唔要MIRROR都要佢（Yoyo）」，而導師、評判亦大讚Yoyo樣靚又有實力，當中評判Donald更直指她聲線不俗，但最後連同Donald的三位評判竟然全部投票給表演較為平淡的Dru，搞到Yoyo跌入復活區，如果Yoyo最後被Foul無緣晉身60強，Donald、鄭融和朱栢康勢成《全民造星》系列史上最大罪人。

Dru進入梁祖堯一組。（電視畫面）

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第二組對決是42號2Ling（王綺玲）和62號榛藄（何榛藄），2Ling跳唱《未知》，唱腔獨特的她被導師許廷鏗批評：「散發住一種好唔討好嘅感覺。」而榛藄的跳唱表演令鄭融想起初出道的自己，鄭融更一時感觸忍不住喊，最後榛藄亦獲得三盞燈直入60強，並進入導師梁祖堯的組別。

花姐明顯不喜歡2Ling演繹的《未知》。（電視畫面）

榛藄也是「家燕媽媽藝術中心」培訓出來。（電視畫面）

第三組對決是80號方方（方芷欣）和3號Marf（邱彥筒）。表演跳唱的方方因為有《全民造星III》經驗，表現明顯游刃有餘，但導師、評判卻不買帳，直指一切在預期之中，反而Marf深得他們歡心，面試時已經大騷好歌喉，對決中的舞蹈表演亦打動全場，最後更獲得全票順利晉級，並成為許廷鏗的組員。

上屆20強方方今屆首輪比賽便跌入復活區。（電視畫面）