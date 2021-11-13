唐詩詠劉穎鏇對TVB收視今非昔比感失落：要快啲接受出面變咗乜

無綫（TVB）新劇《隱形戰隊》周五（12日）於西貢進行拍攝，一眾主演唐詩詠（Natalie）、陳山聰、劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）、林子善等齊齊現身，Natalie及Tiffany在接受《香港01》訪問時提到二人今次在劇中關係親密如姐妹，不用特別培養感情皆因二人早在前作已變得熟絡。提起二人在2022年都孭重飛分別有三部劇在手，同聲謙虛指非備受力捧，詩詠更提出憂慮：「最好唔好一次過出。」Tiffany認同道：「有時會好驚觀眾混淆，兩部作品太近出會誤會兩個故事但同一角色。」

《隱形戰隊》今日（12/11）在西貢進行拍攝工作。（葉志明攝）

是日拍攝林子善向劉佩玥求婚的戲份：

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談起TVB收視今非昔比，即使平日晚上之黃金時間收視率平均也只剩十多點，Natalie認同作為演員會感到失落：「一定會，始終無論邊套劇台前幕後都用咗100%力去拍，所以即使我冇份都希望大家可以欣賞套劇，不過可能大環境同觀眾口味一直都變緊，所以我哋都要快啲接受出面變咗啲乜、搵到個問題喺邊；但作為演員都冇辦法，永遠都係做好個角色。」Tiffany則認為是觀眾口味不同：「希望套劇可以吸引觀眾，幫到收視。」

劉穎鏇（左）和唐詩詠一同接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

ViuTV近年收視愈來愈好，問起會否看友台劇集以知己知彼，詩詠便直認是友台觀眾：「之前有睇劇，始終做呢一行咩都要睇，要知道個世界係點樣行緊，大家鍾意啲咩，譬如《魷魚遊戲》點解全世界都咁成功，作為演員要知觀眾鍾意緊啲乜，係咪大家偏好嘅演繹唔同咗，以前會鍾意好『做』，而家係咪變咗另一種？演員都要不停學習。」Tiffany亦認同指可以向不同作品學習。

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