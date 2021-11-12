林母9500萬放售中半山複式豪宅　林作：佢可能想換間勁啲

林作與媽媽於嘉年大廈共持有三個單位，近日林母以9500出售自住中的複式單位。(資料圖片)

近日有地產經紀聲稱持有「林作母親豪宅」獨家代理權，放售林母王莉妮位於麥當勞道98號嘉年大廈的複式單位，又以「靚裝」、「巨廳5套房、２二人房」、「連兩車位租用權」作賣點，單位實用面積3394呎，叫價9500港元。有網民問「林母都會缺錢？需要賣樓?」呢名地產經紀就回覆表示唔太清楚情況，只係知道林母要賣，可能係想換地方住，並有網民提議不如叫林作同裕美買下該單位。

開電視曾在林母的單位拍攝節目，並供傳媒探班。(資料圖片）

林作現居的單位於2012年以3,500萬購入，由母子聯名的公司持有，林母其後以6300萬買入樓下兩個單位用作自住，母子變為樓上樓下的鄰居。對於林母放盤一事，林作接受《香港01》訪問時就話:「我媽買呢個複式本身係諗係for我結婚、生仔，但而家講到明唔結婚、唔生仔，如果結婚生仔同而家呢件(裕美)佢仲嘔血，所以呢個單位對佢意義已經不大。同埋以我理解，阿媽應該搵緊一啲勁嘅樓盤睇同買，所以佢有可能係樓換樓，換間勁啲，所以應該係真放盤。」林作曾經表示為方便大家照顧，所以唔會同媽媽「分家」，不過，問到媽媽如果放盤成功，會否跟住搬，林作就話：「我好喜歡而家呢區，同埋當初都係我自己搵，所以我唔會走，但阿媽應該都唔會搬太遠。」

地產經紀介紹「林作的母親豪宅」。

點擊睇下圖睇林母複式單位：