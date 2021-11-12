當家主母 | 于正每集片尾「版權聲明」別有用意？　受一類網友Buy

于正新劇《當家主母》於近日開播，除了演員、劇情引起網友討論之外，每一集片尾的聲明也成為熱話。這段中英對照的黑底白字「版權聲明」寫明：「《當家主母》的劇本、海報、劇照、畫面/截圖、花絮、片段、音樂等元素都屬於東陽歡娛影視文化有限公司所有，任何人都不能擅自使用，否則將保留追究法律責任。」



于正在劇集每一集片尾都有一段「版權聲明」。（視頻截圖）

事實上，很多公司都會強調影視作品的版權，防止二次創作等，但以這種正式的書面文字公布，實屬少見，因為這樣的聲明，直接導致劇集失去了粉絲的「宣傳」機會，通常一些短視頻能為劇集帶來不少關注度，而這個聲明一出，導致網友無法添加任何配圖與相關素材，除了劇方本身，基本無法傳播。

於是，有網友問于正：「修圖可以嗎？」他回應道：「不用於商業利益，不辱罵吐槽扭曲都可以。」換句說話理解，如果是讚揚該劇，就可以用圖，但如果要詬病，就不了。這個做法倒很符合于正的風格。

于正只准網友有讚無彈。（微博截圖）

對此，一些做視頻剪接的網友認為于正這樣做是好事，由於以前有網友剪接創作了電視劇相關作品，為劇集帶來流量，但在劇集播出後，就立即被製片方追究責任，導致自己的作品下架，枉費一番心血，而于正事先說明，反倒避免了不必要的麻煩，因此推崇最好每套劇都依照這樣做。

不少人認為這是好事。（微博截圖）

然而，如果套套影視作品都相仿此方法，那麼以後的相關討論可能就只有「侵權」、「收錢」兩種，只要見到帶劇照或視頻的讚賞貼文，或者都會被指同片方或者劇方有合作。

其實作為給大眾欣賞的影視作品，自然會有不同的聲音，每個人的認知都有所偏差，中肯的意見應該接受，遇到惡言也可以採用法律手段保護。對於《當家主母》這套劇，網友也是有讚有彈。在2018年的《延禧攻略》爆紅之後，于正似乎嘗到了當中的甜頭，於是接下來的大部分劇集無論濾鏡、色調抑或服裝、場景、道具等，都採用了《延禧》的形式，包括《當家主母》，背景同為清朝，服裝就被網友質疑與《延禧》相似，劇情方面也始終擺脫不了「狗血」情節，但勝在劇中集結了多位古裝美女，又是主講女性，還是吸引了大量觀眾。只是想要堵住悠悠眾口，最重要是以作品說話。