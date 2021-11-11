斛珠夫人 | 楊冪陳偉霆新劇開播即居第一　 兩神秘演員為劇增色？

由楊冪、陳偉霆主演的古裝劇《斛珠夫人》於10日正式播出，首日播放量便突出重圍，兩集便破兩億，高居網劇第一。在13日還將登陸北京衛視，想必會再推動熱潮。



《斛珠夫人》終於開播。（劇集海報）

劇集的超高點擊量，除了楊冪同陳偉霆的高號召力之外，首集客串的董璇以及飾演楊冪少女時期的演員劉琪錡也為該劇加分不少，特效也受到盛讚。

42歲的董璇近年已鮮有參演影視作品，今次在劇中扮演鮫人（美人魚）「琅嬛」令不少觀眾大感驚喜，皮膚白皙，身姿曼妙，仙氣靈動，落淚的一幕更是我見猶憐，被觀眾譽為「最美鮫人」。

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而飾演女主角「海市」少女時期的劉琪錡雖然在劇中只有不到40分鐘的戲份，但卻給觀眾留下深刻印象。今年只有13歲的她靈氣十足，眼眸清澈又堅韌，靚麗又清秀，完美詮釋出角色倔強勇敢的性格，有很強的感染力。

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男女主角方面，陳偉霆今次在劇中飾演武功高強的權臣「方諸」，外冷內熱，徒弟楊冪一直深愛著師父，什麼都以陳偉霆為先，在第一日播出的6集（會員可看6集）中，楊冪總共叫了132次「師父」，足以見得她對陳偉霆的喜愛與重視，且楊冪原聲直出，奶聲奶氣與劇中嬌俏可愛的「海市」相契合，也演出了一位少女對愛情的懵懂與害羞。短短兩集中，陳偉霆不止有騷肌戲份，還上演了同楊冪的吻戲，觀眾可謂大飽眼福，中間還穿插了不少笑彈，前期劇情比較輕鬆愉悅，因此收穫不少好評。

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不過，也有網友指出劇集的不足之處，譬如楊冪的原聲台詞吐字不清，陳偉霆演技一直面無表情，眼神空洞似盲人，以及他的赤裸上身顯油膩等。