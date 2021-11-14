薛家燕評《造星IV》Honey Bees成員　宣布組男團：以MIRROR為借鏡

薛家燕（家燕姐）周六（13日）出席無綫（TVB）新遊戲節目《麻雀鬥室三決一》拜神儀式，談起自己因工作忙碌已經十多年沒有打麻雀，為了拍節目才特意約雀友溫故知新。家燕姐相當雀躍地說起遊戲規則並非普通的廣東牌：「個佈景係電動化，有時一碰張枱就會轉，然後就會見到上家牌，就要睇嘉賓靈活應對記唔記得上家牌，真係幾好玩，我估節目出咗街之後會有好多人跟我哋玩呢個遊戲。」

家燕姐自言手氣旺：「隨時食糊，所以打麻雀運氣都好緊要！」（周倪瑩攝）

家燕姐旗下的少女組合Honey Bees可謂人才輩出，前CLC成員莊錠欣（Elkie）、上屆《造星III》殿軍雲浩影（Cloud）、《聲夢》出身的鍾柔美等，提起今年亦有高徒坂部佩莎及何榛綦均有參加《造星IV》，她直有留意消息：「我都支持佢哋！因為Honey Bees一定要識唱、跳同演戲，我覺得作為歌手要全能，而呢啲技能係從小栽培嘅。」家燕姐坦言未有時間觀看二人的節目演出，不過評價怡人各有千秋：「莎莎跳舞好勁、又識演戲，個人又好搞笑；榛綦自細練聲、跳舞勁又靚女，我都有支持鼓勵佢哋，有時間都會上網睇佢哋嘅表現。」

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家燕姐自言為娛樂圈培養不少人才：「十幾年前啲人問我點解要做個家燕媽媽藝術中心，宗旨已經係栽培下一代，始終我自己係童星出身，但當時冇呢啲嘢學，其實演藝方面嘅技藝係要從小培養，都好開心而家桃李滿門，見到學生有成就都不枉我嘅心機。」問起家燕姐女團有Honey Bees，會否也有培養男團的想法，她就率先劇透：「有！我用心栽培緊一隊叫Super Boy，又係要唱跳勁嘅！（對撼MIRROR？）佢哋都排練咗好耐，唱跳都好勁，真係好出色，唔敢講話撼MIRROR，一齊學嘢，始終演藝圈要多啲人才，各有各成就，以佢哋為借鏡去學習都係一件好事。」

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