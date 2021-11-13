童你一起長大了︱譚玉瑛39年前極清純　做兒童節目主持有段故

以懷緬昔日兒童節目精彩點滴為主題的無綫（TVB）節目《童你一起長大了》，由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持，並於明晚（14日）八點半翡翠台播出最後一集。



Sunny哥哥雖然有成七十幾歲，但依然好精靈。

最後一集《童你》以「童你致敬」為主題，請來無綫自家製兒童節目第一代主持Sunny哥哥，與「兒歌之父」鄭國江齊齊擔任壓軸嘉賓。Sunny哥哥與鄭國江可謂經典組合，二人當年攜手推出了多首膾炙人口的經典兒歌，包括《刷牙歌》、《數字歌》及《在森林和原野》等；由於該批兒歌大受歡迎，Sunny哥哥因而獲頒發三張金唱片及一張白金唱片，並獲邀出席《第三屆香港金唱片頒獎典禮》，與當年紅極一時的汪明荃、羅文、許冠傑等同台，實在厲害；Sunny哥哥亦笑言當時有開心至飄飄然，健談的他除了帶同當年的白金及金唱片上節目外，更拿出自己的兒歌錄音帶及CD與觀眾開心share！至於鄭國江老師，雖然已差不多接近八十歲，但看上去依然年青，且中氣十足！曾為多首70-90年代兒歌填詞的鄭老師，更會在節目中透露首個兒歌填詞作品《齊齊望過去》的誕生契機。

原來譚玉瑛當年係藝訓班高材生，成績仲係A添！

另外，兒童節目代表人物譚玉瑛姐姐，最後一集將來個終極大揭秘，親揭當年為何加入兒童節目主持行列：「事緣係監製喺籌款節目度見到我做接線生，佢覺得我個笑容好親切，所以就搵咗我。」原來譚玉瑛當年在藝員訓練班成績優異，製作組為了讓觀眾有機會一睹譚玉瑛當年的演技實力，更找來她在藝訓班的考試演戲片段與觀眾開心Share，絕對值得期待。