李政宰曾自認BLACKPINK粉絲　見Jennie笑得開心過見到里安納度？

韓國影帝李政宰早前聯同幾位《魷魚遊戲》的主演朴海秀、鄭好娟（鄭浩妍）及李炳憲，齊齊現身美國洛杉磯的LACMA年度「Art+Film」慈善晚宴，李政宰一見到荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）隨即化身小粉絲把握機會合照。不過，現場有一位女星竟然令到李政宰見到她比起見到里安納度還要更加雀躍，罕有地露出超興奮的表情來影合照？



李政宰見里安納度狄卡比奧秒變小粉絲。（Instagram：@from_jjlee）

李政宰今日（14日）在Instagram公開多張當晚慈善晚宴上的合照，包括美國女星Elle Fanning、同劇的拍檔鄭好娟以及女團BLACKPINK成員Jennie，只不過李政宰唯獨與Jennie合照時笑到見牙唔見眼，一看就知道他非常興奮。皆因李政宰曾經在訪問講過自己非常喜歡BLACKPINK，再加上同劇的鄭好娟與Jennie本來就是好朋友，因此經常在《魷魚遊戲》拍攝場地會見到對方而變得熟悉，因此罕有在活動上與Jennie同場，難怪李政宰臉上難掩興奮之情，馬上捉住與偶像合照的機會。

李政宰與美國女星Elle Fanning。（Instagram：@from_jjlee）

鄭好娟和李政宰。（Instagram：@from_jjlee）

李政宰唯獨與Jennie合照時笑到見牙唔見眼！（Instagram：@from_jjlee）

除此之外，其實兩人還有非常特別的緣分，Jennie曾在節目上講過，她的媽媽是李政宰的忠實粉絲，當時她的媽媽打算如果生兒子的話，就會用李政宰在電視劇《沙漏情人》中的角色名「在熙」命名，結果生出來的是女兒，所以就用「在熙」發音相似的「珍妮」（Jennie）來幫她起名，多年後兩人相認兼首度曬出合照，自然火速成為焦點，引起外界熱烈討論。

李政宰曾經在訪問講過自己非常喜歡BLACKPINK。（網上圖片）

Jennie曾在節目上講過，她的媽媽是李政宰的忠實粉絲，當時她的媽媽打算如果生兒子的話，就會用李政宰在電視劇《沙漏情人》中的角色名「在熙」命名，結果生出來的是女兒，所以就用「在熙」發音相似的「珍妮」（Jennie）來幫她起名。（網上圖片）

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