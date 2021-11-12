惠利被批演技走不出《請回答1988》影子　盤點被代表作局限的紅星

韓國女團Girl's Day成員惠利是有名的「演技dol」之一，她於2015年憑着飾演《請回答1988》的傻大姐女主角「成德善」之後人氣急升，之後亦一連在多部劇集擔任女一。近日她與俞承豪等主演出席古裝劇《花開時想月》的演員台詞排練，卻被外界狠批她演什麼都像成德善，演技多年來毫無變化：「不能一直這麼演下去吧！」
劇組早前公開惠利、俞承豪、姜美娜及卞宇錫等一眾劇中演員排練台詞的影片，童星出身的俞承豪用不同的語音和語調投入到新角色中，然而網民卻對惠利以開朗語氣演繹角色不賣賬，認為這樣與成德善實在太相似：「惠利不管演什麼都像德善」、「根本就是本色出演，根本不是演技好」、「演技太千篇一律」、「她的演技沒有層次感」、「只要改變語音語調就是德善」。
事實上，惠利已經不是第一次捲入演技差的爭議，今年她在主演的《我的室友是九尾狐》中都已經被指與漫畫原著的女主角性格脫軌，演甚麼也走不出《請回答1988》的影子，勢想不到今次演古裝劇亦一樣被踩演什麼都不像。不過，亦有網民為她護航，認為她其實不是沒有進步，而是因為她演傻大姐成德善演得太出色，導致後來找她接演的角色都非常相似。
除了惠利之外，亦有不少演員一樣有同樣問題，雖然在某些作品表現出色，但之後演的角色來來去去都沒有太大變化，被網民批評跳不出框框，例如同樣是「演技dol」的車銀優都被指演技沒什麼發揮，他因憑擁有着無死角的精緻外貌而深受觀眾喜愛，但在《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》及《女神降臨》等作品都幾乎千篇一律飾演高冷的人氣男，認為他應該挑戰其他戲路。
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