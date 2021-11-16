陳敏之大爆入行辛酸　被某些人鬧戲屎︰每個身體部位都話過你唔好

藝人陳敏之近來邀請王君馨上她的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，出道14年的君馨大談當年初入行時的辛酸，事業由高峰跌落谷底，「原來呢一行啲人對你嘅意見係可以一日之內就改變晒！」



君馨大談當年的辛酸。（YouTube影片截圖陳敏之 Sharon Chan）

敏之和君馨講到自己人生最低落的一刻，君馨指是剛入行不久的時候，「我諗係《香港小姐》去到《舞動奇跡》，係一個好高峰，尤其是一個新嘅artist，第一個飲食節目係《日日有食神》，跟住好多好負面嘅聲音，啲人又乜都批評，乜都讚，跟住就乜都批評，咁你就會覺得原來呢一行啲人對你嘅意見係可以一日之內就改變晒！我都係好感恩，我係早啲跌，我係喺我嘅career最頭嗰一年就已經跌得最低谷，同埋之後所有嘢都會珍惜。」

敏之指當年被網民鬧「戲屎」。（YouTube影片截圖陳敏之 Sharon Chan）

而敏之亦有講到雖然自己現在看起來很樂觀，但其實是因為她以前經歷過，「我發覺係真係好容易有抑鬱，係極容易，你唔好睇我樂觀，但問題係你承受過，我都承受過，我拍咩劇都鬧，話我啲戲屎啊！唔好啊！講嘢唔好啊！總之我唔知啊，每一個身體部位都話過你唔好，甚至乎話埋你屋企人，都一定有啦，我會覺得你哋其實寫落去，或者你哋去留一個言，你可以令我哋有好多大個鼓舞，亦都可以令我哋跌落人生谷底。」

君馨原來已經入行14年。（IG@gwgurlie86）

君馨學跳舞時曾被同學「藐爆」。（YouTube影片截圖陳敏之 Sharon Chan）

君馨是跳得之人，但原來也曾被串，她上跳舞班時，被旁邊的女生反白眼的說︰「嘩，呢個係王君馨啊？！」敏之不明白這個眼神是代表什麼，君馨說︰「我唔知啊，但係如果我喺紐約，我咪即刻串返佢囉！但係唔得㗎，我哋嗰時係香港小姐，我唔可以好真性情咁去對返其他人㗎嘛，所以我係停咗一輪（上堂）嘅。」她續說︰「我會覺得原來我去上堂，人哋覺得『嘩，呢個artist跳成咁嘅，唔該你企後面啦』，我feel到囉，可能佢唔係呢個意思。」

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