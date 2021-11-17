晚吹｜前女友現身爆男新人出道即狠心分手　網民發現嫌疑人係佢?

素人Wai最後仲對男歌手送上祝福，希望佢追夢成功。

ViuTV節目《晚吹- 戀講嘢》昨晚(16日) 播出一集，請嚟一位唱作男歌手嘅前女友Wai，講述男友如何為追夢而狠心提出分手。節目播出後，網民即時柯南上身，細貓應智越、林家謙、陳天翺、涂毓麟（Oscar）、陳浩（Edward.C）等全部上榜，搞到陳浩要即時在IG動態發文否認。

Wai最近先發現男歌手送比佢嘅畫作後面原來暗藏玄機。

Wai表示與男歌手原先係同校唔同科，直到因為參加國外實習而有日對夜對：「有一次去唱K，聽到佢唱歌好好聽，我係好鍾意把聲好好聽嘅人，咁就被佢吸引咗，跟住返到香港再約會，之後就一齊。」Wai仲話呢名男歌手屬於創作形、會畫畫，而且仲曾經因為Wai話過自己鍾意小手作，所以每逢紀念日，都會親手炮製禮物比Wai。之不過，二人嘅感情，喺男歌手簽約唱片公司後開始起變化。 「我哋一直都好和諧，好少嗌交，但有一次連續幾日都嗌交。嗰日我生日，佢送咗幅畫畀我，我好開心，但佢同我講咗句『我因為畫呢幅畫畀你，搞到我少咗時間做音樂』，我忍唔住同佢講『又唔係我叫你送畀我』，我哋開始有拗撬；隔咗幾日再見面，我話『不如我哋夜晚食呢間（餐廳）』，跟住佢又同我講佢夜晚約咗人做音樂，我話『同我出街唔係預咗成日嘅咩』……」

陳浩（Edward.C）連出2個story否認自己係節目中所講嘅男歌手。

Wai表示與男歌手冷戰一個月後，後到對方嘅訊息，指自己想專注做音樂，唔想受到任何影響。Wai：「我覆返佢，問佢係咪想分手？佢話『唔想分手、唔會分手，總之我忙完就會喺你屋企樓下搵你。』」Wai提到男歌手在12月時提出新歌，MV女主角是她曾向男歌手錶示反感的女生，Wai說是眼泛淚光，並指「首歌係佢寫比我」雖然佢堅信男歌手與對方沒有私情，但主持193就認為搵得做MV女主角都一定係自肥。

陳天翺（Eagel）都係走創作路線，加上今年簽約Pentos唱片公司，所以網民都將佢列入「男歌手」之中。(ig圖片）

節目播出後，唔少網民都以創作男歌手、畫畫，12月出歌、唱片公司等去推測，雖然林家謙成為大熱之選，但由於佢本身沒有簽約任何唱片公司，所以被剔除。而曾參加《全民追星》嘅陳天翺（Eagle）由於兩首MV起用同一女主角、今年簽約唱片公司Pentos、識畫畫同創作，所以嫌疑度十分高，更有網民指出Wai在節目中所提出嘅「曲終人散並非指歌詞，而係mv音樂完結時女主角消失。」

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