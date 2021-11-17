百姓的味道 | 謝霆鋒談做節目初衷　將美食光環還給默默付出的人

由謝霆鋒鋒味控股與內地江蘇衛視聯合打造的美食紀實真人騷《百姓的味道》將於19日首播，當中霆鋒會聯同飛行嘉賓一起探尋、領略各地風土人情、壯麗山河，品嘗民間百味。



《百姓的味道》即將播出。（劇照）

今日（17日），霆鋒在微博發長文，首談做這個節目的感受。他表示，大家生活在一個高科技時代，只需動一動手指，便會有美食送上門，只會顧著享受，但卻很少去考究這些食物背後的故事：「一粒米，背後有袁老先生那樣的偉大科學家，有辛苦播種收穫的農民兄弟，有堅持培育稀少稻種的傳承者。」霆鋒透露：「過去365天，花了不少時間和團隊研究，去了一些地方，終於把一些打動我的人和事放在節目里……」文末，他提及做節目的初衷：「想把大家給過我的『美食的光環』，還給默默付出的那些人。一粥一飯，都來之不易，希望多一些人看到他們，讓他們在這兩年有些難的時間裡，可以過得好一些，安安心心，健健康康。

據悉，節目不乏去到偏遠的山區以及海拔5000米的高山拍攝，除了美食之外，更有當地人的故事。

霆鋒全文。（微博截圖）

在霆鋒附上的先導片中，將壯麗美景盡收眼底，他或站在清澈的河邊準備美食，或在街邊享用小食，與丁真走訪藏族人民生活等，感受大自然，看得出霆鋒為節目花了不少心思，同時也樂在其中。