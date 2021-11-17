GQ盛典 | Angelababy迪麗熱巴花卉刺繡裙鬥靚　眾星行catwalk出場

臨近年尾，內地各大雜誌都相繼舉辦時尚盛典。繼13日晚的「時尚芭莎慈善晚宴」後，昨晚（16日），男性雜誌《GQ智族》（《GQ》中國版）於三亞舉辦「智族GQ MOTY年度人物」，迪麗熱巴、Angelababy、楊千嬅、王嘉爾、龔俊、鄧倫等一班人氣明星超模都有出席，場面星光熠熠。



不同於以往的傳統紅地氈，眾星在沙灘上行Catwalk出場，並手持道具，花樣百出，一路走到backdrop接受訪問，令網友們大飽眼福。當中Angelababy身穿Elie Saab 2021秋冬高定系列淡粉色立體櫻花刺繡裙，手持魔法棒，夢幻又浪漫；熱巴亦以一身Luisa Beccaria高定刺繡花卉禮服亮相，手持粉色即影即有相機，明艷嬌媚，如同花仙子；當晚氣場最勁的，要數超模劉雯。她以GUCCI 2021秋冬成衣 羽毛裝飾黑色西裝套裝搭配性感低領襯衫，搭配深色紅唇，Slay全場。

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而男星方面，鄧倫拿著一片芭蕉葉登台，白敬亭手持雨傘，王嘉爾一身正紅色西裝套裝，上半身真空性感上陣，將Cartier手錶作為吊墜創意十足，令網友們忍不住感歎「行走的荷爾蒙」。

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