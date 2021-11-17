全民造星IV︱候選女團成員誕生！ 19歲Carina完美身型晉級無懸念

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（17日）播出第十三集，繼續是96強一對一環節。第一組由兩舞蹈員比賽，由40芯駖（李芯駖）對 63露髀（陳嘉瑤），芯駖為好多巨星的演唱會擔任前排dancer，露髀就擅長「電臀舞」，曾為ViuTV另一節目《Show肌》做嘉賓。女團經理人阿Wing都大讚芯駖：「佢係一位好有實力表演者。」但最大障礙是芯駖已經35歲，至於露髀在MV驗收日因為態度問題，被花姐罰企。正式表演時芯駖雖然一度跌咪，但識得執生，相反露髀的性感表演，就被朱栢康批評：「我唔覺得係sexy，我反而覺得係少少硬。」最後芯駖全票晉級。

露髀擅長「電臀舞」，不過被批評未夠性感。（節目截圖）

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第二組由7號Catrina（梁式昕）對15號Carina。Catrina原來去年有入圍，不過中途因為其他演出要退賽，但Catrina最大問題是容易遊魂，連正式表演都忘記拉鞋的拉鏈。至於Carina是19歲樹仁學生，雖然花姐質疑：「我唔知你賣點！」但Carina身材完美，連台下參賽者都話：「你睇下佢大髀，正呀！」許廷鏗睇完都讚：「我睇到佢喺女團入面。」Carina順利以三盞紅燈晉級到梁祖堯組。

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Carina符合阿Wing揀女團標準！（節目截圖）

今集最後一組由34號CK（黃斯琪）對93號LIU哥（廖雪蕎），不過兩人完全撞衫撞造型，本身是舞蹈員的CK，一心打算平反「dancer注定坎坷」，但面試已被許廷鏗形容唱歌失敗，不過正式表演CK唱自己作品，獲Donald讚好好：「原來係自己創作，成套係好睇表演。」對手LIU哥上年都有報名面試，連花姐都記得LIU哥充滿陽光，但今年反而失色，不過LIU哥演出充滿氣勢，朱栢康讚有霸氣，以兩票晉級。

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