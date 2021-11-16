三台收視報告｜《演鬥聽》贏口碑　《全民造星IV》仲有得升

三台收視報告又再出爐，今次的日期是11月8日至11月14日。今次報告再次將重點放在兩台的綜藝節目，上次講到ViuTV三個綜藝一出便拉高全台收視，而TVB亦有《美男廚房》振奮士氣，不過今個星期兩台都氣勢減弱，只有一個節目可以頂住壓力。



先講TVB兩套台慶劇集，終於無限接近20點，《換命真相》由19點升至19.9點，而《星空下的仁醫》卻由19.4點跌至19.3點，不過在最後一周應該可以靠著大結局的氣勢衝上20點，不過最終收視也只會在19點左右，成績的確不太理想。

《換命真相》劇情開始會暴走。（《換命真相》劇照）

最後都係權力鬥爭。（《星空下的仁醫》劇照）

TVB雖然劇集成績未算好理想，不過綜藝卻令人滿意，《男神廚房》雖然今次下跌了，不過14點依然是理想的水平，今次講滿意的是星期日晚播放的《思家大戰》，這個節目已經播了11集，中間其實一直有個低潮位，不過最近兩星期連續上升，今次去到16.8點。不少人說，是李思捷的主持風格有所有改變，令到節目的觀賞性提升了，而節目的遊戲玩法大家都開始了解，掌握到笑位。

最新一集仲有佢哋三個再度合體！

除了《思家大戰》，音樂節目《演鬥聽》也在星期六晚上十時播出最後一集，《演鬥聽王者之戰》播出的時間比早前九集早了一個半小時，所以今次收視報告終於有這個被業界讚好的音樂節目。收視不是很高，只有7.2點，計一天跨平台收視則有8.1點，贏盡口碑可惜收視不太理想，是否證明無綫要播純音樂節目真的要放在J2台呢？

《演鬥聽王者之戰》有咁多位嘉賓上嚟玩音樂，仲可以爭奪呢個演鬥盃(終極MVP大獎)。

至於ViuTV方面，新一輪的三個綜藝節目，除了《全民造星IV》之外，《神的女主角》和《香港秘密搜查官》都是下跌了，不過前者依然保持到4.3點，而後者的2.9點也是貼近ViuTV慣性收視的3點，所以其實並不是很嚴重。在兩個節目都下滑的情況，《全民造星IV》頂住壓力，由5.3點升至5.5點，這個皇牌真人騷一直都製造出不少talking point，即使未有看直播的觀眾，在看完網上世界的討論後，也有可能投入其中，所以相信收視繼續有得升！

《全民造星IV》仲有得升。（節目截圖）

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