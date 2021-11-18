大灣仔的夜 | 陳小春數錢笑不停 謝天華任主廚四道菜毀譽參半？

由《披荊斬棘的哥哥》衍生出的真人騷《大灣仔的夜》於昨日（17日）首播，「大灣區五人組」張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、梁漢文（Edmond）、林曉峰（Lo）在節目中大放笑彈，令一班網友非常放鬆。



五人在節目中共同經營大排檔，在到達店舖後，率先領取了888元利是，討個好彩頭。大排檔設定一棟過百年的三層建築物中，以八、九十年代的懷舊港風打造，地下與院內供客人飲食，二樓是五人的宿舍，三樓是天台。

幾人開心數利是中有多少錢。（視頻截圖）

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今集的任務是分工、確定菜品定價以及營銷模式。陳小春任「財務部長」，Chilam任「助力部长」、阿Lo任「清潔部長」，「採購」同「主廚」分別有Edmond、謝天華擔任。五人的菜品以「四菜一湯」套餐為主，在定價方面，陳小春脫口而出「499！」在Chilam質疑會不會太貴時，Edmond提議「588！」最後陳小春指以利是定價「888元」，表示不管幾人份，總之都是888元，目標每日10000元。

陳小春數錢數得不亦樂乎。（視頻截圖）

在請教了周圍的開餐飲店的鄰里之後，五人才發現自己餐廳的定價遠遠超出了內地的物價，重新確定菜品後，便開始試營業。Chilam同Edmond負責招呼客人，與社交恐懼症的陳小春形成鮮明對比，非常搞笑。

然而，萬事開頭難，第一道「苦瓜排骨湯」得到的評價卻不盡如人意，有人覺得「太乾」，有人覺得「太淡」，也有人覺得「太鹹」，眾口難調；第二道「蠔油菜心」菜心太老；第三道「蝦仁炒蛋」獲得不少讚賞，而收穫最多好評的是謝天華的拿手好菜「梅頭肉餅」。

雖然試營業有很多不足，但也代表五人有進步空間，相信在正式營業中，會有更好的表現。

謝天華忙到踢晒腳。（視頻截圖）