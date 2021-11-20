韓美女申才恩IG曬健身成果　用毛巾巧妙遮住性感位置仍吸12萬心心

30歲南韓模特兒申才恩有著甜美臉蛋、32E火辣身材，即使在2019年已成人妻，仍不吝惜提供性感辣照回應粉絲，最近再度突破尺度，雖在家健身，但全身上下只穿一條內褲，上半身用一條毛巾遮住兩點，完美的火辣身材，讓人看的血脈賁張。



申才恩的性感照貼出後，瞬間有12萬人按讚，人氣相當驚人，網友留言，說想與她一起健身，紛紛留言：「姊姊太性感了」、「想去你家」。因為在牆壁上掛著申才恩的辣照，不少網友還猜測這應該是她自家設置的健身房，她也留言笑說「來我家玩嗎？！？！呵呵。」

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申才恩頻頻分享辣照，就連日前在萬聖節時，也擺出3張cosplay《魷魚遊戲》劇中士兵的照片，穿著黑色皮製比堅尼，再度展現傲人胸型、凹凸有致的身材，再加上她迷濛的雙眼，手上拿著印有方形圖案的面具，讓網友大讚太性感。

【同場加映】《魷魚遊戲》成萬聖節最受歡迎cosplay 盤點藝人造型黎姿最性感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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