MC《記憶棉》MV花絮曝光　拍落張凱娸隔離身高造假增自信好搞笑

歌手張天賦（MC）今年推出的幾首歌曲都大受歡迎，《全民造星II》出身的他本身已有一定知名度，有不少粉絲。早前，他推出新歌《記憶棉》，完美描繪失戀悲痛，無論是MV或是歌詞都戳中樂迷淚點。日前，在MC的官方YouTube頻道發放了《記憶棉》的MV拍攝花絮，盡顯可愛的一面，當中更有絕無「咪嘴」的清唱環節，大曬完美唱功！



MC推出最新分手情歌《記憶棉》，旋律、歌詞以至MV都令一眾樂迷大叫「好心痛」。（IG@mcheung1201）

MC一早由7點多拍到凌晨3點，其中一幕是他從後擁着MV女主角張凱娸（Kiki），MC拍埋身形高䠷的Kiki旁，原來要加上一級「自信級」，目測都有10cm高，片段加上了「唔好望呢度」、「MC的自信泉源」等字樣，非常搞笑。MC又突然自爆自己是陽光敏感，「一望到陽光就會打噴嚏」，不過似乎就是搞笑居多？而故事情節要MC用手觸碰穿上超性感吊帶白裙的Kiki的腰間，MC即刻變「怕醜仔」，只用「靦腆的小手」凌空放在Kiki的腰，所以被導演訓話，要求他真的要摸落去。

MC要加「自信級」！（YouTube影片截圖@MC張天賦）

MC一路拍一路狂呻好「眼瞓」，不過依然鬼馬搞笑。事關MV中一幕，MC要擔任前度的婚禮司儀，毫無保留地唱出對對方所有的愛，而MC一上台，真的扮婚禮司儀，笑說︰「今日除咗有乳豬之外，仲有龍蝦伊麵。」看來他隨時都可以轉行！雖然已經好累，但他仍有拿起結他彈唱，又清唱了一段《記憶棉》，更唱到眼泛淚光，完美高音和唱功完全盡顯他的實力，即使是隨便唱一段都勁好聽！之後台下的Kiki都拍手大讚︰「很好聽！」

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